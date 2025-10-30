28歲陸摔角選手突發腦出血身亡　家屬含淚捐贈3器官2組織救人

▲手術室中，醫護人員對顏劍波鞠躬，表示敬意與謝意。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南邵陽青年顏劍波，28歲的人生在這個深秋畫下句點。長沙市第四醫院的器官捐贈手術室10月30日清晨6時，舉行了一場簡短而莊嚴的告別儀式，顏劍波突發腦出血過世，家屬悲痛之餘，選擇將兒子的器官捐贈。顏父親表示，「孩子不該白白離開。」

據《極目新聞》報導，顏劍波9歲便進入體校，選擇了艱苦的摔角訓練之路。父親顏先生回憶說，「體育真的很苦，但他從不抱怨。」訓練時受過肋骨骨折、肩關節脫臼等傷，他也從未對家人提起，怕他們擔心。憑著堅毅與毅力，他多次代表湖南參加全國賽事，屢獲佳績，成為國家一級摔角運動員。

退役後，他留在長沙創業。家人眼中，他是懂事孝順的兒子，回家總會先給母親一個擁抱、搶著進廚房幫忙；朋友口中，他是熱心仗義的「波哥」，「對誰都真誠，從不記仇。」

▲捐贈證書。（圖／翻攝自微博）

然而，這個熱血的年輕生命，卻在一次突發腦出血中永遠停下腳步。「他身體一向很好，從沒大病，沒想到血壓會那麼高。」母親哽咽地說，至今仍難以接受這個事實。

在無法承受的悲痛中，父親顏先生提出一個讓人動容的決定，捐出兒子的器官。「這麼優秀的孩子，不該白白離開，我想讓他的生命能以另一種方式延續。」在得知兒子的器官可幫助多人重獲新生後，他更加堅定了這個念頭。

母親坦言，起初難以接受，「想到要讓孩子的身體被分開，心真的像被撕裂一樣。」但在丈夫與親友的勸說下，她慢慢釋懷，「如果他的心還在某個地方跳動、他的眼睛還能看見這個世界，那他就沒真的走遠。」

凌晨時分，夫妻倆在湖南省紅十字會人體器官捐贈協調員的見證下，簽下了捐贈志願書。經醫學評估，顏劍波的兩個腎臟、一個肝臟與一對角膜均符合移植條件，預計將為5名患者帶來重生或重見光明的希望。