大陸 大陸焦點 特派現場

兩名農村少女失聯10餘天！定位在越南　朋友圈最後留言：會死在這

▲兩名15歲失聯少女及朋友圈留下的驚悚留言。（圖／翻攝紅星新聞）

▲兩名15歲失聯少女及朋友圈留下的驚悚留言。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南株洲攸縣兩名15歲少女19日同時與家人失去聯繫，其間，家屬發現她們最後曾在廣西防城、東興現蹤，其中一人的手機定位顯示進入越南境內，更在朋友圈留下「就會死在這」的驚悚留言。據悉，兩名少女平日常在廣州打工，因性格叛逆與家人聯繫不多，失聯初期未受重視，家屬已分別向湖南、廣西多地警方報案，並在網路求助，盼儘快尋回孩子。

▲兩名15歲失聯少女及朋友圈留下的驚悚留言。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，失聯少女分別為賀思僮、蔡梓怡，兩人是同學，皆來自農村。賀思僮今年春節後輟學前往廣州打工，蔡梓怡隨後與她會合。今年9月19日，兩人同時與家人失去聯繫。雖然起初家屬並未過於在意，但9月23日，蔡梓怡的朋友圈突然更新「就會死在這」的文字，手機定位顯示身在越南，令家屬驚覺異常。

▲兩名15歲失聯少女及朋友圈留下的驚悚留言。（圖／翻攝紅星新聞）

據了解，兩人失聯前曾在廣西防城港和東興市出現。警方追蹤顯示，她們在防城港北站乘上一輛廣州牌照的汽車，隨後前往中越邊境東興市，在市區短暫停留後便失去蹤跡。蔡梓怡的朋友還透露，其手機定位曾顯示她乘坐新能源網約車，但並未如預期搭乘火車。

事發後，兩家人已向當地警方報案，蔡梓怡父親更前往廣州、以及兩人途經的防城港、東興市報案，並錄製影片向網路求助。東興邊境派出所已出具報案回執，表示已受理相關情況。目前，兩名少女仍下落不明。

