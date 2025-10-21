湖南邵陽小學半個操場塌陷現「巨坑」　家長：幸好發生在夜裡

▲湖南邵陽資江小學半個操場塌陷。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南邵陽市資江學校17日深夜發生操場塌陷事故，近半操場陷落形成巨坑，波及相鄰教學樓兩間教室。消防人員接報後緊急出動維護現場安全，由於事發時已入夜，校內無師生活動，所幸無人傷亡。

《澎湃新聞》報導，10月17日深夜，邵陽市資江學校操場塌下去一半，教學樓也受到波及。學生家長透露，「著實有點嚇人，還好不是學生上課時段。」

17日凌晨，邵陽市資江學校操場坍塌應急處置指揮部發佈情況通報稱，2025年10月17日23時2分許，邵陽市資江學校本部校區西邊圍牆及部分操場發生坍塌、博學樓（教學樓）西側部分牆角受損，無人員傷亡。

消防人員表示，事故發生後，消防隊第一時間趕抵現場警戒，確認無人受困，初步勘查顯示，教學樓一角塌陷，涉及兩間教室，具體原因尚待進一步調查。對於塌陷是否與鄰近施工或地下車庫結構有關，當地政府已介入調查。

一名附近社區居民透露，事發地點緊鄰小區施工場地，該處已施工一至兩年，但居民不清楚具體用途，部分居民曾因施工噪音投訴，但工程仍在持續，「當晚，有人曾聽到疑似地面異響卻未引起重視。」事故後，小區居民已被臨時疏散，施工單位相關人員則被控制協助調查。

邵陽市教育局表示，資江學校學生已依年級臨時分流至其他學校上課，後續將依安全評估結果決定返校時間。公開資訊顯示，資江學校創建於1907年，為當地歷史悠久的公立小學，全校約有學生3616人、教職員193人，校區總面積約3400平方公尺。