「3張私密照」成噩夢！高中女墜樓撿回一命　前男友外流代價曝

▲高中女生遭前男友外洩私密照片崩潰。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名高中女生小愛（化名）與男友小志（化名）分手後，竟慘遭對方外流私密照，還在社群上公開羞辱，小愛身心受創，不堪流言壓力，竟在校園墜樓，所幸撿回一命。事後小愛父母心疼提告，向小志一家求償200萬元。高雄地院審理後認定小志惡意散布，重創少女名譽與心理健康，判他與父母連帶賠償40萬元。

判決指出，2022年間，小愛透過Instagram認識另所高中男生小志，兩人交往後感情甜蜜，小愛在對方甜言蜜語下，傳了3張私密照給小志「留念」。沒想到情變後，2023年3月，小志竟心生報復，在IG上截圖小愛首頁，附上她的學校資訊，還發文辱罵：「這個女的傳裸照給我，說是前男友逼她拍的，重點是還不好看，有點噁！」

小愛看到貼文後崩潰，急忙私訊小志，要求他刪照並追問「你傳給誰看？」但小志態度囂張，不僅拒刪，還嗆「要不要我拿出去賣？」消息很快在校園間瘋傳，不少同學甚至以玩笑口氣對她說「照片我也想看」，讓她備受羞辱。

在無法承受輿論壓力與內心煎熬下，小愛竟從校園高處墜樓，造成多處骨折，所幸送醫後撿回一命。校方事後介入調查，才發現整起悲劇竟起因於那3張照片。

小愛父母心疼女兒身心重創，痛斥小志行為惡劣，提告求償200萬元。審理期間，小志父母辯稱女方墜樓與照片無關，且認為求償金額過高。

法官審酌後認定，小志確實散布私密照，嚴重侵犯小愛的名譽權、隱私權與健康權，情節重大，因此判小志與其父母應連帶賠償40萬元，全案可上訴。

