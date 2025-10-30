　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「3張私密照」成噩夢！高中女墜樓撿回一命　前男友外流代價曝

▲桃園市曾姓男子去年1月透過交友軟體認識未滿16歲少女，當晚竟邀約至摩鐵發生性關係並口交得逞，事後還拍攝裸照等猥褻影片挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高中女生遭前男友外洩私密照片崩潰。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名高中女生小愛（化名）與男友小志（化名）分手後，竟慘遭對方外流私密照，還在社群上公開羞辱，小愛身心受創，不堪流言壓力，竟在校園墜樓，所幸撿回一命。事後小愛父母心疼提告，向小志一家求償200萬元。高雄地院審理後認定小志惡意散布，重創少女名譽與心理健康，判他與父母連帶賠償40萬元。

判決指出，2022年間，小愛透過Instagram認識另所高中男生小志，兩人交往後感情甜蜜，小愛在對方甜言蜜語下，傳了3張私密照給小志「留念」。沒想到情變後，2023年3月，小志竟心生報復，在IG上截圖小愛首頁，附上她的學校資訊，還發文辱罵：「這個女的傳裸照給我，說是前男友逼她拍的，重點是還不好看，有點噁！」

小愛看到貼文後崩潰，急忙私訊小志，要求他刪照並追問「你傳給誰看？」但小志態度囂張，不僅拒刪，還嗆「要不要我拿出去賣？」消息很快在校園間瘋傳，不少同學甚至以玩笑口氣對她說「照片我也想看」，讓她備受羞辱。

在無法承受輿論壓力與內心煎熬下，小愛竟從校園高處墜樓，造成多處骨折，所幸送醫後撿回一命。校方事後介入調查，才發現整起悲劇竟起因於那3張照片。

小愛父母心疼女兒身心重創，痛斥小志行為惡劣，提告求償200萬元。審理期間，小志父母辯稱女方墜樓與照片無關，且認為求償金額過高。

法官審酌後認定，小志確實散布私密照，嚴重侵犯小愛的名譽權、隱私權與健康權，情節重大，因此判小志與其父母應連帶賠償40萬元，全案可上訴。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
律師嘆范姜彥豐「玉石俱焚策略」　預測粿粿下一步
山本由伸扛G6背水一戰！　佛里曼大讚藍鳥新秀
三觀炸裂！粿粿曾許願「王子勾勾...」　網傻：人妻94會玩
快訊／川習會結束了！　川普秒登機返美
范姜彥豐「選1時機」爆出軌　網驚這才痛：最狠的報復
川普暗示今可能簽「美中貿易協議」　預期川習會談成功
大谷揮空頭盔噴了！　22歲新秀飆12K改寫世界大賽紀錄
粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！網傻眼：超明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

菲女來台不知懷孕上抖音買調經藥　突生男嬰涉殺害棄屍徬惶現身

變態！高中男潛陽台縫偷拍　18分鐘連拍女老師、2女同學如廁

疑搶標工程惹禍！工程車撞人衝進公司　還囂張嗆聲：會來放火

「6秒跨越車道線3次」辯不是蛇行　騎士抗罰1.2萬元吞敗

新北婦騎車三貼送小孩上學　與對向機車擦撞4人倒地！騎士骨折

嫖未成年少女、酒駕奪2命　冷血業務舉家逃美7年！昨押解返台

油漆師彈《夢中的婚禮》吸百萬觀看　自學3個月「為了給阿嬤聽」

與詐團搶人！屏東警聯手宮廟銀行　成功攔阻千萬詐騙

「3張私密照」成噩夢！高中女墜樓撿回一命　前男友外流代價曝

地主違法採砂遭重罰千萬　屏東執行分署查封拍賣高樹土地

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

菲女來台不知懷孕上抖音買調經藥　突生男嬰涉殺害棄屍徬惶現身

變態！高中男潛陽台縫偷拍　18分鐘連拍女老師、2女同學如廁

疑搶標工程惹禍！工程車撞人衝進公司　還囂張嗆聲：會來放火

「6秒跨越車道線3次」辯不是蛇行　騎士抗罰1.2萬元吞敗

新北婦騎車三貼送小孩上學　與對向機車擦撞4人倒地！騎士骨折

嫖未成年少女、酒駕奪2命　冷血業務舉家逃美7年！昨押解返台

油漆師彈《夢中的婚禮》吸百萬觀看　自學3個月「為了給阿嬤聽」

與詐團搶人！屏東警聯手宮廟銀行　成功攔阻千萬詐騙

「3張私密照」成噩夢！高中女墜樓撿回一命　前男友外流代價曝

地主違法採砂遭重罰千萬　屏東執行分署查封拍賣高樹土地

foodpanda雙11優惠開跑　上千種日用品買1送1、外帶自取4折起

陳明祺：台灣在高科技產業扮演關鍵角色　是維繫區域安全最佳夥伴

台灣派駐烏克蘭唯一單位　貿協基輔台貿中心與30台企參加重建展

試管補助加碼最高15萬、流感疫苗2階段開打　衛福11月新制一次看

范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」　預測粿粿下一步

台中爆非洲豬瘟害慘豬農！補貼方案出爐　整體規模11億下週開放申請

豬肉「禁宰禁運」補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持分際

王子道歉文被酸爆！網喊抓包「不當兵原因」：綠帽在別人頭上

台股27千金！　網通廠智邦挾AI需求入列

【鴕鳥本人都沒這麼像】萬聖節最狂的百元鴕鳥！唯一缺點是費腰XD

社會熱門新聞

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

快訊／上班快改道！　國1「大車故障」塞爆

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

無照男超速撞死小姊妹　喊冤是「她們闖紅燈」

獨／客吃隔夜飯開嗆　老闆開山刀猛砍

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

車頭都朝前仍挨罰併排　車主提告慘輸

六軍團前上尉利用職務A逾千萬元潛逃菲國　法院重判15年

9億CEO豪宅驚見G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險

涉4.5億光電弊案！11月赴日考察5天　鄉長聲請解禁出境遭駁回

即／周孝安酒駕被抓　北檢火速起訴

陸配溺殺2幼女！鑑定醫師：想一起去天堂照顧

更多熱門

相關新聞

即／高雄女墜社區中庭　當場慘死

即／高雄女墜社區中庭　當場慘死

高雄市三民區今（29）日中午傳出一起死亡案件！順昌街一棟住宅大樓發生墜樓，一名女子當場慘死。警方獲報到場調查，經調閱監視器，發現女子是該棟大樓住戶，住家無外力破壞跡象，警方目前仍在勘驗現場，事發原因仍待釐清。

即／台中某校高中生3樓墜地　口鼻出血緊急送醫

即／台中某校高中生3樓墜地　口鼻出血緊急送醫

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　少年當場死亡

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　少年當場死亡

即／嘉義某大學驚傳意外　大一新生4F墜落

即／嘉義某大學驚傳意外　大一新生4F墜落

台中商辦大樓男墜22樓慘死

台中商辦大樓男墜22樓慘死

關鍵字：

高中女墜樓私密照

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面