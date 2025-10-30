2台男「泰國豪宅藏毒」被逮畫面曝！　買K他命、笑氣爽開毒趴

▲2名台灣籍男子因持有毒品被泰國警方逮捕。（圖／翻攝自芭達雅新聞，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國警方28日突襲芭達雅一處豪華別墅，當場逮捕兩名33歲台籍男子Wen-Chi和Wen-Lin，同時起獲16.65公克K他命結晶、6瓶笑氣鋼瓶及大量吸毒工具，兩人坦承購買毒品是為了供私人派對使用。

根據《芭達雅新聞報》報導，芭達雅警方接獲當地民眾檢舉，懷疑該棟豪宅有人非法存有毒品和笑氣。芭達雅警察局長阿尼克上校和春武里府移民局長納帕彭上校聯合出動十多名警力展開突擊行動。

警方在搜索現場時發現大量派對用毒品，包括16.65公克K他命結晶、6個一氧化二氮鋼瓶、25個吸氣球、超過180個密封塑膠袋、1台電子秤、3個金屬容器以及6支不同型號的iPhone手機。

兩名台灣籍嫌犯在翻譯陪同下接受偵訊，承認住在該棟豪宅，而毒品則是從另一名身分不明的台灣人手中購買。

警方表示，兩人已被移送懷艾警察局，並面臨持有與販售毒品等多項指控。嫌犯也坦承，這些毒品、笑氣以及吸食工具是要在私人派對中使用。

辦案人員指出，泰國聲色場所濫用笑氣的情況日益嚴重，雖然常被包裝成派對娛樂，但涉及嚴重健康風險和法律後果。

警方強調，相關調查仍在進行中，不排除展開更多逮捕行動。值得注意的是，泰國警方7月29日才在曼谷逮捕一名中國籍男子，同時查獲超過2萬件電子煙組件、1千多個電子煙彈、10加侖煙油及2.8公克K他命。