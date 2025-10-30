藍委籲開放馬祖高登島觀光　竟稱「20軍人守島寂寞變同性戀」

▲立委陳雪生要求開放高登島。（圖／取自立法院交委會直播）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署今於立法院交通委員會進行專案報告，國民黨立委陳雪生質詢時提到，盼觀光署行文國防部，開放馬祖高登島觀光，更稱「高登島上面才20幾個兵，日子一久了，同性戀都有可能」，引發譁然。

觀光署今天赴立法院交通委員會針對「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形振興改善措施」進行專題報告，陳雪生質詢時，先是提到北竿機場改建工程、馬祖旅宿業慘淡及缺工問題，接著提到希望高登島能開放觀光。

陳雪生表示，開放高登島雖然是國防部的權責，但金門大膽島、二膽島都已經開放了，希望觀光署行文給國防部要求開放。

陳雪生指出，高登島上兵力不多，大約2、30人，「讓2、30人守那個島有什麼意義呢？」高登島資源豐富，現在只有老兵能特許上島，希望讓觀光客也能上去。

對此，觀光署長陳玉秀表示，過去已經2度行文拜訪軍方協調，一直都沒有成果，會持續來協調國防部開放，也會拜託交通部協助。

不料，陳雪生又接著說，馬祖畢竟已經開放觀光了，「對（高登島）上面的兵來講，非常寂寞耶！20幾個人，日子一久了，同性戀都有可能耶！」陳玉秀對此則露出尷尬表情，並未再回應。