生活 生活焦點

陸男穿「迷彩服」小三通入境馬祖被查證件有問題　移民署回應了

一名穿著疑似解放軍迷彩服的中國籍男子透過小三通入境馬祖北竿，因被查出證件有問題，對境管人員出現激動情緒。（翻攝馬祖國家風景區網站）

▲一名穿著疑似解放軍迷彩服的中國籍男子透過小三通入境馬祖北竿，因被查出證件有問題，對境管人員出現激動情緒。（圖／翻攝馬祖國家風景區網站）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲民眾爆料，指一名中國籍男子昨（12日）循小三通模式入境馬祖北竿旅遊，但其身上穿著疑似解放軍的「迷彩服」，又因證件問題，與境管人員發生口角衝突，擔心引發國安爭議，盼相關單位關注。

知情人士向本刊表示，該名男子曾擁有中華民國籍，後因久居中國，且已取得當地身份，台灣護照因此遭註銷。雖然他透過小三通入境，但仍被移民署人員查出證件異常，於是依法執行，造成該名男子情緒激動，引人側目，議論紛紛。

針對目擊民眾爆料，移民署回應如下：

（一）移民署國境事務大隊對於入出境旅客均有嚴謹查驗程序，外來人士若經小三通入境，均須持合法證件查驗入境，本案大陸人士係穿著迷彩服而非軍服，於昨(12日)自馬祖白沙港入境。

（二）本案當事人因經移民署發現其申辦入境手續有瑕疵，違反我國相關移民法令，經本（13日）日上午調查完畢後已自行搭船離境。

移民署提醒，馬祖現正值國際藝術島活動，有意到馬祖旅遊的陸客，應備妥有效證件及相關資料，透過大陸組團社向當地旅行社以線上方式申請核發入境許可證，以免耽誤行程。

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

航港局今(12)日宣布，馬祖東犬燈塔(東莒島燈塔)本體及附屬建物修復作業已順利完成，園區自114年9月12日起重新開放，歡迎遊客造訪燈塔，欣賞燈塔之美並瞭解燈塔歷史。

德國師分享聖馬丁節　新住民夫婦手作燈飾溫暖全家

德國師分享聖馬丁節　新住民夫婦手作燈飾溫暖全家

西莒男半夜急性闌尾炎！馬祖海巡隊派艇馳援

西莒男半夜急性闌尾炎！馬祖海巡隊派艇馳援

馬祖東莒女子車禍重傷　海巡派艇送縣立醫院搶救

馬祖東莒女子車禍重傷　海巡派艇送縣立醫院搶救

馬祖為期2個月化身戶外藝術展場　觀光署長：鎖定國際高端客

馬祖為期2個月化身戶外藝術展場　觀光署長：鎖定國際高端客

