財劃法被自家人嗆有問題、「美濃大峽谷」挨轟演戲　綠籲柯志恩道歉

▲被揭聯手地主自盜自演！柯志恩爆氣回嗆 再轟市府揭弊後才重罰。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

「美濃大峽谷」土石盜採案引發社會關注，藍委柯志恩多次抨擊，但卻被發現，陪同會勘的無黨籍高雄市議員朱信強特助石麗君，竟是地主本人，讓外界質疑「自盜自演」。民進黨今（13日）表示，主導財劃法修法、聯手盜採地主會勘，柯志恩連環爆破自家人，財劃法造成高雄等縣市面民資源分配不公平、藍委陳雪生更痛批「是我們智庫有問題」，「美濃大峽谷」跟盜採砂石兇手同框，有臉說自己什麼都不知道嗎？財劃法出包，是中央行政院在收拾，盜採砂石案，則是地方高雄市政府積極取締，柯志恩該向權益受損的高雄市民好好道個歉。

民進黨指出，國民黨不分區立委兼智庫執行長柯志恩最近很紅、很有聲量，然而這些聲量，都來自於無情爆破國民黨自家人。財劃法爆破自家縣市長、害慘連江縣、拖累高雄市，柯志恩是國民黨智庫執行長，負責重大法案的研究與草擬，包括財劃法的修法。結果財劃法越修越糟，不只連江縣的統籌分配款比修法前更少，高雄等南部縣市也面臨資源分配上更大的不公平，國民黨立委陳雪生就憤怒批評「是我們智庫有問題」。

民進黨直言，美濃天坑案爆破自家特助，簡直「自盜自演」，柯志恩質疑美濃盜採砂石案，直衝第一線會勘，沒想到一起會勘的議員特助石麗君，竟然就是涉嫌盜採砂石、回填廢棄物的地主，直接大翻車，柯志恩和疑似盜採砂石兇手同框，是想施壓什麼嗎？有臉說自己什麼都不知道嗎？

民進黨表示，柯志恩要連環爆破自家人，讓同黨立委和縣市長氣得半死，也讓合作議員趕緊開除特助切割，這些我們沒有意見，但別忘了，財劃法出包，是中央行政院在收拾，盜採砂石案，則是地方高雄市政府積極取締、重罰。柯志恩該向權益受損的高雄市民好好道個歉！別再裝沒事了！