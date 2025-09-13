財劃法公式離島3縣市分母寫錯　陳雪生提案急修法補正

▲陳雪生。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

去年底立法院通過《財政收支劃分法》修正案，今年首次依新版公式計算地方統籌分配稅款，但因公式錯誤，導致有地方政府預算未增反減，引發爭議；國民黨團事後坦言，公式的部分確實有小瑕疵，財劃法第16-1條文應修正。身為離島立委的陳雪生已著手修法。根據陳雪生提案的立法理由說明，為明確法律定義，財劃法第16條之1第3項第1款各目新增「不含離島」，第16條之1第3項第3款各目中，原分配方式列明「各直轄市及縣（市）」的文字改為「離島三縣（市）」。

這次財劃法爭議主要是因，法條寫法有誤。本島19縣市的統籌分配稅款，應以19縣市的總和作為分母，但條文卻寫成全國22縣市，把離島三縣包含進去，使得分母被放大，平均分下來，各縣市實際拿到的錢都變少，形成立法上的瑕疵。至於離島3縣市，則因分母計算錯誤，應該離島3縣市分母要分開，而不是用22縣市。

預備修法的陳雪生表示，既然錯誤已造成，國民黨就會儘速修法，再多的口水戰、政治戰沒有意義。根據陳雪生提案的立法理由說明，為明確法律定義，財劃法第16條之1第3項第1款各目新增「不含離島」文字。按立法意旨，在於保障離島縣市財政自主性並縮小與台灣本島各縣市的財務差距。

其次，立法理由也提到，離島三縣市指標計算公式的分母按「各直轄市及縣市（22個縣市）計算」，致有未能分配完畢之數，與立法意旨有所出入，故將第16條之1第3項第3款各目中，原分配方式列明「各直轄市及縣（市）」的文字改為「離島三縣（市）」。

該理由也指出，為有利離島三縣（市）於明年度獲得分配，故於第16條之1第4項新增但書，利財政部於本修正案通過後，得以儘速完成統籌分配稅款推估數。因此，第16條之1第4項新增，前段規定因修法而造成情事變更，不受會計年度開始4個月前通知各該直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）政府之限制，也就是「不追溯四個月」，通過則行政院照案執行。