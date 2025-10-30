香港立法會選舉　保安局長：勸人投廢票、不投票涉違反國安法

▲香港保安局局長鄧炳強。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會換屆選舉將於年底舉行，香港保安局局長鄧炳強30日警告，網路上有人勸他人投白票（廢票）或不投票，相關行為不只違反選舉及舞弊條例，也可能違反國安法。

鄧炳強在出席一場活動後表示，他有注意到因違反國安法潛逃海外的許智峯，在網路上提倡不要在立法會選舉投票，這是非常惡毒的做法，已經涉及違法。

▼香港立法會。（圖／路透社）



鄧炳強日前出席「撲滅罪行委員會」會議後就曾提到，有些想危害國家安全的人煽動及抹黑選舉，即使違法行為是發生在網路上也一樣會被檢控，「如果你是勸別人別投票或投白票，這可能是違法行為。如果你勾結外國勢力，從而操縱或影響選舉，這是違法行為。如果你有任何煽動意圖，這可能是違法行為。」

鄧炳強強調，不要以為在網上做違法行為就不能追查，網上做違法行為與實體上做違法行為都一樣，「只要你違法，我們就有辦法找到證據，就能找出你是誰，然後將你拘捕及作出檢控。」

鄧炳強還說，不容許任何罪犯有機會搞亂選舉，因為全體香港市民都希望透過公平的選舉，選出愛國愛港、有能力的人，為香港服務，因此必須對希望擾亂選舉的行為，作出適當行動。