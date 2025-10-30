　
大陸 大陸焦點 特派現場

香港立法會選舉　保安局長：勸人投廢票、不投票涉違反國安法

▲▼香港新任警務處處長鄧炳強。（圖／路透社）

▲香港保安局局長鄧炳強。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會換屆選舉將於年底舉行，香港保安局局長鄧炳強30日警告，網路上有人勸他人投白票（廢票）或不投票，相關行為不只違反選舉及舞弊條例，也可能違反國安法。

鄧炳強在出席一場活動後表示，他有注意到因違反國安法潛逃海外的許智峯，在網路上提倡不要在立法會選舉投票，這是非常惡毒的做法，已經涉及違法。

▼香港立法會。（圖／路透社）

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

鄧炳強日前出席「撲滅罪行委員會」會議後就曾提到，有些想危害國家安全的人煽動及抹黑選舉，即使違法行為是發生在網路上也一樣會被檢控，「如果你是勸別人別投票或投白票，這可能是違法行為。如果你勾結外國勢力，從而操縱或影響選舉，這是違法行為。如果你有任何煽動意圖，這可能是違法行為。」

鄧炳強強調，不要以為在網上做違法行為就不能追查，網上做違法行為與實體上做違法行為都一樣，「只要你違法，我們就有辦法找到證據，就能找出你是誰，然後將你拘捕及作出檢控。」

鄧炳強還說，不容許任何罪犯有機會搞亂選舉，因為全體香港市民都希望透過公平的選舉，選出愛國愛港、有能力的人，為香港服務，因此必須對希望擾亂選舉的行為，作出適當行動。

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看
川習會剛結束　陸宣布稀土、港口費問題「休戰一年」
快訊／法國羅浮宮驚天竊案　又抓到5人
王子粿粿「9段調情對話」完整曝光！
快訊／王子形象大翻車　上海演唱會緊急取消
晚間有感降溫「雨連下5天」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

川習會剛結束　陸宣布稀土、港口費問題「休戰一年」

WTT首輪出局！中國桌球男單「再次全軍覆沒」　網嘆：怕受傷

快訊／細節曝光！　習近平面告川普：中美不應陷入相互報復的惡性循環

宗馥莉最新公開露面　以宏勝總裁身分重掌娃哈哈

10歲陸男術後「消化系統被無故切除」　母崩潰：靠注射營養液維生

陸32歲最年輕太空人亮相！　神舟21號要把變詩意桃花源

春秋航空招「空嫂」　已婚已育優先、年齡拉高至40歲

陸新晉女首富鍾慧娟身家1410億人民幣　手握港股醫藥龍頭翰森製藥

大陸刻意「單獨官宣」川習會　港媒：有「不同尋常」用意

習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

細節曝光！　習近平：中美不應陷入相互報復的惡性循環

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

正妹Coser熱舞吐舌遭炎上　賠34萬向「嫦娥」道歉

川習會剛結束　陸宣布稀土、港口費問題「休戰一年」

大批轟-6K貼近台灣！　陸評論稱：一次「斬首」行動演訓

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」

36歲男「嘴破20年」自行停藥竟失明

大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙

大陸刻意「單獨官宣」川習會　港媒：有「不同尋常」用意

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人 僅存女選手半個月暴瘦如野人

「奶皮糖葫蘆」爆紅！陸顧客甘願排3hr

快訊／習近平抵達釜山　與川普會晤正式開始！

港澳辦駁斥祝福名單　痛批破壞立法會選舉

香港立法會換屆選舉近日展開提名，但卻有超過20名現任議員表態棄選，引來「70大限」及「祝福名單」等猜測。對此，大陸國務院港澳辦24日發文指出，反中亂港分子和外部勢力賊心未死，還在蠢蠢欲動，近期出現的種種干擾破壞選舉的奇談怪論，如編造所謂「中央干預選舉」偽命題、散佈所謂「祝福名單」等，都與之前伎倆同出一轍。

印泥超濕「一蓋下全暈開」變廢票？　選務人員解釋

港47人案／歐美批「政治迫害」　陸外交部：抹黑香港法治

港47人案／事隔3年半　有人獄中結婚　有人從政治隱退

港47人案／一文看懂香港民主派初選「串謀顛覆」案

