大陸 大陸焦點 特派現場

港澳辦駁斥「祝福名單」　批「反中亂港分子」破壞立法會選舉

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

▲香港立法會。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會換屆選舉近日展開提名，但卻有超過20名現任議員表態棄選，引來「70大限」及「祝福名單」等猜測。對此，大陸國務院港澳辦24日發文指出，反中亂港分子和外部勢力賊心未死，還在蠢蠢欲動，近期出現的種種干擾破壞選舉的奇談怪論，如編造所謂「中央干預選舉」偽命題、散佈所謂「祝福名單」等，都與之前伎倆同出一轍。

港澳辦以「港澳平」署名發文提到，反中亂港勢力從未停止對選舉的干擾破壞，必須警惕其捲土重來。反中亂港勢力「逢選必鬧」。在完善選舉制度之前，他們勾結外部勢力，造謠抹黑、滋事生非，散佈誤導民調，策劃所謂「雷動計劃」「風雲計劃」，甚至以暴力威脅，肆意操縱選民投票意向；鼓吹「公民抗命」、策動非法「公投」、煽惑杯葛選舉，竭力阻撓選舉順利舉行；「修例風波」期間更策動非法「初選」，妄圖製造憲制危機、顛覆特區政權。

▲▼香港立法會。（圖／路透社）

文中指出，相關勢力的惡劣行徑嚴重破壞選舉公平公正，嚴重威脅國家安全和特區政權安全。隨着香港國安法的制定實施和選舉制度的系統重塑，「愛國者治港」原則得到全面落實，反中亂港分子及其代理人被依法排除在管治架構之外。特別是香港國安法對勾結外國或境外勢力操控、破壞特區選舉並可能造成嚴重後果的行為作出規管，香港維護國家安全條例也有相應刑罰規定。在國安法治護航下，各類破壞選舉的行為和活動被依法嚴厲打擊，選舉安全得到有效保障，選舉秩序得到有力維護。

文中提到，反中亂港分子和外部勢力賊心未死，還在蠢蠢欲動。近期出現的種種干擾破壞選舉的奇談怪論，如編造所謂「中央干預選舉」偽命題、散佈所謂「祝福名單」、詆毀第七屆立法會議員的表現、揚言抵制選舉，等等，都與之前伎倆同出一轍。其根本目的就是否定新選制，挑戰中央全面管治權，攻擊特區政府管治權威，破壞香港由治及興良好局面，妄想把香港再次拖入政治亂局。

▲▼香港立法會。（圖／路透社）

文中也呼籲，廣大選民要擦亮眼睛，識別禍心。特區執法和司法機關對此也絕不會坐視不理。任何勢力以任何方式干擾破壞選舉的言論和行為，都逃不脫法律的追究和嚴懲！

文章的最後強調，符合資格的愛國愛港人士一定會踴躍參選，以政綱論高低、以能力決勝負、以形象爭認可，展開一場高質量、高水平的良性競爭；廣大選民也一定會珍惜手中選票，積極行使當家作主的民主權利，為香港共同家園的未來投下負責任的一票，「一切企圖干擾破壞選舉的圖謀必定不能得逞。」

