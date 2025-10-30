APEC峰會林信義能會晤高市早苗？　林佳龍證實：我們在安排中

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

今年APEC經濟領袖會議（AELM）將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，總統賴清德敦請總統府資政林信義擔任領袖代表，代表團已於10月28日出發。由於林信義去年在祕魯的APEC場邊與時任日本首相石破茂會晤50分鐘，民進黨立委陳俊宇也關心，有沒有信心在APEC期間安排和日本首相高市早苗的雙邊會談？對此，外交部長林佳龍今（30日）回應，「有，我們在安排中」。

立法院外交及國防委員會今邀集外交部、經濟部、陸委會、國安局、法務部、法務部調查局進行「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」和「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」報告。

民進黨立委陳俊宇質詢時，關切APEC峰會的相關會議發展，因為代表團提前3天，已在28日抵達韓國，比以往更早，相對也爭取更多時間，代表團說只要有可能，都會盡量安排相關會面，所以在峰會正式登場前，我方代表團是否有機會可以安排雙邊會議或有其他非正式會面機會？

林佳龍回應，在領袖代表方面，已有跟一些國家討論，之後會有安排，但因為涉及各方面考量，待見面後，自然會跟社會報告，而在會場上非正式場合，也有很多機會可以交談，「我們也有跟一些國家有先溝通」，所以除了正式的雙邊會談，也會有非正式交談。

陳俊宇關心，從報導中也看到，今年台灣有積極爭取參與撰稿會議，預計能達成5項文件的發言，相信在會議中能和其他經濟體平等提出文字建議以表達台灣立場，並有機會參與協商等。請教部長，我方在哪些議題有機會提出發言，並發揮較大影響力？

林佳龍說，APEC基本上是採共識決，我方當然有平等參與的權利，也有一定的影響力，針對今年主題有準備，領袖代表也都會發言。其中，今年議題特別重視AI，也就是數位科技的應用，「我們也認為台灣在這方面可以貢獻」，所以提出跟健康照護有關的倡議，「我們不只是去參與，我們也可以在裡面倡議」。

陳俊宇進一步關心，APEC期間有沒有信心能安排和日本首相高市早苗雙邊會談的機會，來討論台日間的經濟安全合作可能？林佳龍回應，「有，我們在安排中」。