　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩岸宗教態度成鮮明對比　林佳龍致謝長老教會：讓信仰成外交力量

▲▼外交部長林佳龍10月29日於外交部接待由主席葉芸青帶領的「全美台灣人基督長老教會聯合會返台宣教團」一行二十餘人。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍接待「全美台灣人基督長老教會聯合會返台宣教團」一行二十餘人。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍昨（29日）於外交部接待由主席葉芸青帶領的「全美台灣人基督長老教會聯合會返台宣教團」一行二十餘人，感謝長老教會過去不畏威權以信仰為力量關懷台灣的國際處境。林佳龍表示，宗教自由是台灣與世界共享的重要價值，感謝長老教會長期為台灣的民主、人權與宗教自由堅定發聲，也期許與大家並肩前行，讓信仰成為外交的力量。

林佳龍表示，長老教會在台灣的民主發展歷程中扮演極為重要的角色，長期在台推動民主、人權等普世價值，並積極透過教會體系，促進台美交流。​

林佳龍指出，台灣退出聯合國後，許多旅居美國的台灣人以基督信仰為中心，1974年成立「全美台灣人基督長老教會聯合會」，並與台灣基督長老教會緊密合作。當時長老教會不畏威權壓力，以信仰中的普世價值為力量關懷台灣的國際處境，為民主化奮鬥、為人權發聲。

▲▼外交部長林佳龍10月29日於外交部接待由主席葉芸青帶領的「全美台灣人基督長老教會聯合會返台宣教團」一行二十餘人。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍強調，現在的台灣，無論在經濟、科技、人權與文化上，都獲得國際高度肯定，「台灣就是台灣，也是世界的台灣」。並表示台灣人民珍惜民主法治，社會充滿信心與活力。「宗教自由更是我們與世界共享的重要價值」，「無神論」的中國共產黨持續打壓天主教、基督教與一貫道等各種宗教，兩岸對宗教的態度形成鮮明對比。林佳龍也特別感謝長老教會，長期為台灣的民主、人權與宗教自由堅定發聲。

林佳龍並引用《聖經．彌迦書》的話與訪團共勉，「行公義、好憐憫，存謙卑的心，與神同行」。期許大家能肩並肩同行，讓信仰成為外交的力量。

林佳龍轉述，葉芸青也與他分享，聯合會在美國的一切努力，都是為了台灣。葉芸青說，他感受到台灣外交處境已逐漸轉好，並堅信「公義之事，上帝必幫助」。未來聯合會願繼續為台灣付出與發聲，因為這是他們共同的使命。

▲▼外交部長林佳龍10月29日於外交部接待由主席葉芸青帶領的「全美台灣人基督長老教會聯合會返台宣教團」一行二十餘人。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍10月29日於外交部接待由主席葉芸青帶領的「全美台灣人基督長老教會聯合會返台宣教團」一行二十餘人。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持
樂天桃猿公布封王遊行路線　韓援廉世彬將到場
鞋業大亨撐不住！　神秘千坪「銘珠園」12.5億法拍
快訊／王子爆偷吃粿粿　一日店長活動突取消
王子偷吃粿粿！薔薔認0互動「我超邊緣」　看人妻出軌突現場爆走
1女戰3男出事了！2人無套挨告性侵　他4P臨陣不舉pass
行政院修法！故意殺人、虐童致死判刑逾10年　終身不得假釋
范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不
川習會未提台灣！　川普：可能很快簽署美中貿易協議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

公廣董監事任期屆滿逾10月未提名　藍批文化部「知法玩法」行政擺爛

政院拍板旅宿業、碼頭業開放移工　增聘前要先幫本勞加薪

林楚茵質詢開場先虧「公私分明」　沈有忠妙回：會提醒梁文傑小心

川習會歷時100分鐘落幕　卓榮泰：請國人一起把台灣顧好守好

嚴堵豬瘟！機場入關不分疫區、非疫區　全面掃描X光、緝毒犬嗅聞

兩岸宗教態度成鮮明對比　林佳龍致謝長老教會：讓信仰成外交力量

嚴堵豬瘟　財政部：1115起快遞貨物進口需申報電商平台、集運商資訊

從921到百年強震「台土震災互助」　吳志中讚：形成善的循環

陳明祺：台灣在高科技產業扮演關鍵角色　是維繫區域安全最佳夥伴

台中爆非洲豬瘟害慘豬農！補貼方案出爐　整體規模11億下週開放申請

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

公廣董監事任期屆滿逾10月未提名　藍批文化部「知法玩法」行政擺爛

政院拍板旅宿業、碼頭業開放移工　增聘前要先幫本勞加薪

林楚茵質詢開場先虧「公私分明」　沈有忠妙回：會提醒梁文傑小心

川習會歷時100分鐘落幕　卓榮泰：請國人一起把台灣顧好守好

嚴堵豬瘟！機場入關不分疫區、非疫區　全面掃描X光、緝毒犬嗅聞

兩岸宗教態度成鮮明對比　林佳龍致謝長老教會：讓信仰成外交力量

嚴堵豬瘟　財政部：1115起快遞貨物進口需申報電商平台、集運商資訊

從921到百年強震「台土震災互助」　吳志中讚：形成善的循環

陳明祺：台灣在高科技產業扮演關鍵角色　是維繫區域安全最佳夥伴

台中爆非洲豬瘟害慘豬農！補貼方案出爐　整體規模11億下週開放申請

太平洋溫泉季！英雄泉×美人湯結合音樂市集　集章送限量手環

追彩券西施被拒！他掏美工刀猛砍嗆「1命配1命」　重判10年8月

黑豹旗／盧宣睿6局熱投106球　百齡高中末局猛灌7分逆轉擊退陽明

花蓮新景點「鸚鵡螺圖書館」4大亮點一次看　全景平台遠眺太平洋

台灣生命永續經營協會首屆大會登場　跨界菁英共推「善終」新理念

貝茲打擊率1成3苦惱「找不到答案」　喊話道奇打線G6必須打出來

八點檔女星「看婦產科被認出」！地方媽：放心我不會說出去 賴慧如傻眼

公廣董監事任期屆滿逾10月未提名　藍批文化部「知法玩法」行政擺爛

洪榮宏罕見爆哭！　95歲恩師中風失語...「師徒重逢」超激動

台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

周玉蔻罵醜又髒　王世堅喊「敬老尊賢」：不評論極少數沒格調老太太

政治熱門新聞

王義川發文挺林岱樺選高雄　數千網友洗版罵翻：民進黨嫌票太多？

核三重啟　台電內部評估「最快2029年」

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

獨家專訪／與盧爭2028誰出線？　鄭麗文給答案

戰車沿路噴黑煙　十軍團：柴油引擎的正常現象

正國會突表態挺林岱樺　林佳龍：社會應給予一定空間

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

正國會表態力挺林岱樺　賴瑞隆、邱議瑩、許智傑各自反應曝

周玉蔻反擊：王世堅小裡小氣上摩鐵不認帳　哪來臉皮跟我拼格調？

啟動外送產業法制化　首重保障規劃與責權承擔

政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人

輝達落腳T17、18！洲美段死灰復燃成轉折　促新壽願合意解約

陸委會：國人赴陸失聯等達233人　中共擬將懲獨名單通報國際刑警組織

考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子？　林佳龍否認：美處功能發揮很好

更多熱門

相關新聞

從921到百年強震「台土震災互助」　吳志中讚：形成善的循環

從921到百年強震「台土震災互助」　吳志中讚：形成善的循環

外交部政務次長吳志中29日晚間應邀出席「駐台北土耳其貿易辦事處」（Turkish Trade Office in Taipei）舉辦的「土耳其共和國102週年國慶酒會」。吳志中致詞時提到，台灣921大地震時，土耳其派搜救隊來台協助救災，而2023年土耳其百年強震時，台灣也立即提供相關資源馳援，形成善的循環。外交部強調，未來我國將持續推動與土國在各領域的合作，互惠雙贏，共創兩國人民的繁榮與福祉。

陳明祺：台灣在高科技產業扮演關鍵角色　是維繫區域安全最佳夥伴

陳明祺：台灣在高科技產業扮演關鍵角色　是維繫區域安全最佳夥伴

APEC峰會林信義能會晤高市早苗？　林佳龍證實安排中

APEC峰會林信義能會晤高市早苗？　林佳龍證實安排中

林佳龍表態挺「不貪不取」林岱樺　網友灌爆臉書：龍哥你別鬧了

林佳龍表態挺「不貪不取」林岱樺　網友灌爆臉書：龍哥你別鬧了

考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子？　林佳龍否認：美處功能發揮很好

考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子？　林佳龍否認：美處功能發揮很好

關鍵字：

林佳龍外交部長老教會

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面