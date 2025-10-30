「棉被算垃圾還回收」吵翻　他氣罵清潔隊員五字經無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿東（化名）前年4月間因「棉被到底算回收還是垃圾」，與清潔隊員起爭執，他不滿對方將垃圾袋打開並丟回來，一氣之下脫口罵出三字經、五字經，因而挨告。不過，桃園地院法官日前審理之後，認為阿東雖然行為不當，但客觀上不足以造成清潔隊員的名譽受損，日前裁定他無罪。

▲阿東為了棉被等物品的分類，與清潔隊員起爭執。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方認為，2023年4月間阿東因倒垃圾時沒有確實分類，被清潔隊員出言糾正，竟心生不滿，當眾辱罵清潔隊員三字經、五字經，甚至揚言「嘎恁杯落來（台語，給老子下來）」，顯然已經造成清潔隊員人格及社會評價貶損，涉犯侮辱公務員罪嫌、公然侮辱罪嫌。

對此，阿東辯稱，當時他要丟回收，清潔隊員把他的東西打開，接著丟回地上，說他沒有分類好，要他自己去撿，一時氣不過才會罵髒話，他只是在抒發情緒，並無侮辱之意。

桃園地院法官檢視相關證據之後，發現阿東和清潔隊員是為了舊衣、棉被到底算回收還是垃圾起爭執，當清潔隊員將垃圾袋從車上擲還給阿東，阿東才脫口罵出髒話。

法官指出，從事件整體脈絡看來，本案起因是阿東不清楚回收物與垃圾的區別，又受到清潔隊員質疑故意分類不實，才會罵髒話，雖然他的言詞粗鄙，但並無反覆、持續進行辱罵，冒犯及影響程度極輕，難認超過一般人可合理忍受的程度。

法官表示，阿東在罵完髒話之後，也沒有做出任何妨礙清潔隊員工作的行為，因此無法認定他在主觀上有干擾公務執行的犯意，最終認定他的行為不構成公然侮辱罪及侮辱公務員罪，並裁定無罪，全案仍可上訴。

至於舊衣、棉被究竟算回收還是垃圾，根據桃園市環保局資源回收教育網公布的資料顯示，可回收的舊衣是指經過簡單清潔、整理仍可以使用的舊衣褲，但不包含棉被、枕頭、床單、床罩、帽子、內衣褲、襪子、窗簾、桌巾、浴巾、毛巾、圍裙、地毯、踏墊、鞋類、布料（含碎布）。