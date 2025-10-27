名間鄉擬建垃圾焚化爐　許淑華：回饋金每年1億交鄉公所

▲南投縣政府擬於名間鄉興建垃圾焚化廠，引發地方民眾和環保團體連月抗議。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府計畫於名間鄉興建垃圾焚化爐，興建期程與後續對環境的影響持續引發地方居民和民意代表關切；縣長許淑華今天重申，會依法規和嚴謹態度做最審慎評估與把關，而縣府估計焚化爐未來每年約有1億元回饋金，將交由鄉公所研擬相關發放機制。

南投縣議會27日召開第20屆第6次定期會縣政總質詢，多位縣議員關心名間垃圾焚化爐的興建；許淑華表示，不論是民間業者申請或是縣府自辦的重大開發案件，縣府都絕對依法辦理各項行政程序，對興建焚化爐後對產業的影響、污染防治與回饋機制等面向，也一定會做到最嚴謹的把關，並持續說明溝通並公開資訊，讓更多民眾了解。

今天會中另有縣議員關心焚化爐興建後的地方回饋金或敦親睦鄰費議題，縣府環保局長李易書表示，初估每年約有1億元的回饋金，會交由鄉公所處理，並成立回饋機制監督小組來研商相關回饋機制與現金發放辦法。

此外，有民間業者申請在埔里設置事業廢棄物掩埋場一案同樣引發縣議員關心，許淑華強調，該民間業者依法提出申請設立，須完成一定的申請程序，目前業者申請的項目內容為瓷磚、土石等一般建築事業廢棄物，並非垃圾掩埋場，縣府同樣會依法審慎處理、嚴格把關審查，請民眾放心。

李易書表示，目前該業者已提出興辦事業計畫書做土地變更的申請，環保局已依縣議員的質詢重點，正在會辦相關的中央單位確認其相關內容，10月底會把中央各部會的會辦意見回覆給該申請業者，請其正式做回應；另外在環境影響評估部分，業者也已提出申請，縣府會依《環評法》的程序來辦理公聽會。