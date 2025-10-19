　
地方焦點

打造氫能巴士產業鏈、研製複合材料吊扇葉片　上緯投控跨界拚減碳永續

▲左為上緯投控總經理蔡孝德，右為氫谷動能董事長鄭英豪。（圖／上緯投控提供，下同）

▲左為上緯投控總經理蔡孝德，右為氫谷動能董事長鄭英豪。（圖／上緯投控提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全球推動淨零碳排與綠色交通蔚為潮流，上緯投控公司於16日與全台灣第一台氫能巴士領導廠商「氫谷動能」正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在「氫能巴士及特種車輛的動力系統」領域展開深度合作，共同推動氫能產業生態鏈的發展。

雙方未來將針對技術驗證、產品開發及示範運行計畫展開合作，且象徵氫能供應與應用技術的跨界整合：旗下的「上偉碳纖」複合材料公司將採用專業先進的高壓Type IV低碳可回收氣瓶技術，製造車用四型氫氣瓶，具重量輕、儲氫量高等優勢，確保大型車輛使用氫能的安全與高效存儲；氫谷動能則以先進的氫能巴士車輛技術，推動大眾運輸系統低碳化，加速推動低碳交通與氫能產業發展。

▲上緯投控與氫谷動能簽署合作備忘錄，共推乾淨能源載具零碳交通解決方案，也與國際精工攜手推出全球首款可回收複材吊扇葉片。（圖／上緯投控提供）

上緯投控總經理蔡孝德表示，氫能是邁向淨零的重要關鍵，雙方攜手打造從氫氣瓶到車輛應用的完整氫能供應鏈，未來使用台灣自主研發碳纖維氣瓶，可將國產氫巴自製率提升到70%以上、進軍國際；氫谷動能董事長鄭英豪也指出，氫能交通需要完整的產業鏈支持，這次合作將加速氫能特種車輛成長，讓城市運輸更為綠色低碳、實現乾淨能源的普及化，他感謝上緯投控投入資源研發氫能商用載具模組。

▲左上緯投控蔡朝陽董事長；中西門子歌美颯台灣在地化暨供應鏈陳子健副總； 右國際精工 李茂碷董事長。（圖／上緯投控提供）

▲左起上緯投控董事長蔡朝陽、西門子歌美颯台灣在地化暨供應鏈副總陳子健、國際精工董事長李茂碷。

此外，上緯碳纖和全球領先的大型工業金屬吊扇生產商國際精工(Ama tech)也進行合作，成功開發出全球首款具備可回收特性的複合材料大型工業吊扇葉片；該產品通過3000萬次以上疲勞測試，展現出相較於傳統金屬材質高達 10倍以上的耐久性，可回收複材葉片對比傳統金屬葉片，也有近20%的減重效果，在節能省電方面展現出更佳的能耗表現。

上緯投控說明，這項成果充分證明複材應用於大型工業吊扇領域的優勢，不僅能有效延長產品壽命，亦能大幅降低維護成本與能源浪費，為工業廠房、物流倉儲、交通設施等高耗能場域帶來更具效益的解決方案，並將於近期正式投入市場；雙方預期，藉由兼顧高效能與環保的雙重優勢，不僅能協助企業降低碳足跡，更將成為引領工業吊扇市場邁向永續發展的重要推手。

打造氫能巴士產業鏈、研製複合材料吊扇葉片　上緯投控跨界拚減碳永續

為達成淨零碳排目標，以低碳足跡「熱固性複材」驅動的循環經濟越見重要，國內142位產學研先進因此於日前組成「臺灣複材低碳循環聯盟」，為台灣產業的永續轉型立下重要里程碑；宏碁集團創辦人施振榮也鼓勵企業界勇於跨界合作與創新，將永續挑戰轉化為產業的升級動力。

抽取衛生紙包裝袋「能回收」！丟錯可罰千元

不是塑膠袋就能回收！

台東縣鼓勵落實回收行動　10/14大全聯辦兌換活動

上緯氫能巴士乾淨能源載具零碳交通回收吊扇葉片

