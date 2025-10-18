　
社會 社會焦點 保障人權

去柬埔寨換穿一雙「運動鞋」　他返台被逮要關8年

記者黃翊婷／綜合報導

曾姓男子去年5月間與錢姓男子共謀，從柬埔寨運送第一級毒品海洛因來台，事成之後可以獲得10萬元報酬，隨後他便依約前往柬埔寨，並在當地「換穿一雙運動鞋」，結果返回台灣時，馬上就被抓包鞋底藏有毒品。桃園地院法官日前審理此案，並依犯共同運輸第一級毒品罪，判處曾男有期徒刑8年。

鞋子,跑步,腳,足部（圖／達志／示意圖）

▲曾男將藏有毒品的運動鞋「穿」回台灣，結果一入境就被抓包。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，曾男與錢男（檢方另案偵辦中）都知道海洛因是我國法律明定的第一級毒品，兩人仍為了走私獲利，在今年5月間共謀，由曾男前往柬埔寨運送第一級毒品海洛因來台，過程中的機票、食宿費用則由錢男支付，事成之後，曾男還可以拿到10萬元報酬。

接著，曾男依照指示在6月間搭機前往柬埔寨，並住進錢男安排的飯店，領取400美元（大約新台幣1.2萬元）的食宿費，6天之後再與一名不詳男子碰面，成功取得一雙運動鞋，該運動鞋的底層藏有2包海洛因，他立刻換上運動鞋，然後搭機返台，沒想到一入境桃園機場就被相關單位查獲。

曾男落網之後，對於上述犯行均坦承不諱。桃園地院法官表示，曾男身體健全，卻不思以正當途徑賺取所需，反而妄想運毒牟利，而且他運輸的海洛因數量非少，侵害法益的情節及程度嚴重，考量到他已經坦承犯行，最終依犯共同運輸第一級毒品罪，判處有期徒刑8年，全案仍可上訴。

桃園地院毒品海洛因

