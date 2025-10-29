發動引擎坐車內睡覺被抓酒駕　駕駛獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿輝（化名）今年6月間飲用半瓶藥酒之後，坐在發動引擎的車內駕駛座上，打算小睡片刻，卻因紅線違停被警員盤查，還被認定為酒駕。不過，桃園地院法官日前審理之後，認為阿輝當下並無任何操控動力交通工具移動的行為，最終判他無罪。

▲阿輝坐在駕駛座上，並發動引擎、開啟冷氣，被警員認定涉犯酒駕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝今年6月間在某餐飲店內飲用半瓶藥酒，接著返回車上並發動引擎，打算在駕駛座上睡覺，大約5分鐘之後，他因為違規臨停紅線被警員盤查，並當場實施酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.31毫克，因而被認定涉犯刑法第185條之3第1項第1款之吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪嫌。

不過，阿輝在接受警詢、檢察事務官詢問、檢察官訊問及法院訊問時，始終堅持自己只有發動引擎、開啟冷氣，沒有移動過車輛。對於阿輝的說法，負責處理此案的警員在警詢過程中，也沒有否認或提出質疑。

桃園地院法官認為，阿輝被警方查獲時，只是酒後在車上發動引擎稍作休息，未曾移動車輛，這部分的說法堪信為真，考量到事發當時阿輝沒有任何操控動力交通工具移動的行為，檢方也未對此舉證，加上沒有其他積極證據可以證明阿輝觸法，最終因證據不足，判處阿輝無罪，全案仍可上訴。

