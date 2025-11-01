沒有第三者！粿粿曝相處實情　爆老公1句話「能從白天爭執到晚上」

▲粿粿認了，和王子有逾矩行為。（圖／翻攝自IG／meigo.c）



網搜小組／劉維榛報導

關於出軌王子，粿粿本尊在今（1日）上傳17分鐘長片道歉了，她透露，兩人時常為瑣碎小事從白天爭執到晚上，婚姻會走不下去，「從來不是第三者介入、也沒有第三者」。同時她道歉，不應該在這時候與王子有逾矩行為，導致私人婚姻事情變了調，「這樣不對的行為讓整件事情變得...根本不是原本的樣子！」

關於范姜彥豐爆料，已經看過粿粿出軌王子的鐵證，未料妻子說謊還發誓，連眼睛都不眨一下，以及種種不實控訴。對此，粿粿含淚回應，房子頭期款是她付了8成，貸款有6成也是她在負擔，工作室各種帳款一毛都沒有動，就連談離婚這幾個月來的家用，依舊是她在負責。

關於婚姻三年來，其實家人都知道「我們真正走不下去的，到底是什麼原因，從來不是外力介入，也沒有第三者，這三年來你提過幾次離婚，我不知道你有沒有印象，我沒有答應！」粿粿強調，她不會這麼輕易提離婚，因為還有小孩跟彼此關係，會盡力去努力到最後一刻。

直到今年，粿粿坦言是她第一次提離婚，「我們婚姻很難再繼續走下去」，兩人時常為瑣碎小事從白天爭執到晚上，舉例像是親友問說要不要去粿粿家，但老公質疑為何不是講范姜家，「我的名字在你的前面，都可以變成你不滿意的原因」。

關於出軌部分，粿粿說，「其實當時生活中有很多的挑戰，不管是自己心境上的改變，對於小孩之後的安排、家裡的生計，但我也真的低估了自己在何種脆弱的程度，然後在這個情緒下就是忽略了法律的部分，然後犯了錯，對不起。我不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為。這樣不對的行為也真的讓整件事情變得更複雜，不是原本的樣子。」

粿粿說，老公應該是從iPad看到她私人的內容，「我很徬徨，也不知道該怎麼辦，因為那真的不是離婚的主因，之後的協商，我對你都是真的真誠的認錯，但影片裡你提到時間點，真的都跟我沒有任何的關係，更完全不存在於這個是一直以來的預謀或是欺騙，協調過程中我也都是多次說得很清楚。」