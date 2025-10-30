川習會即將登場！群眾怒喊「習近平OUT」揮國旗　釜山機場戒備森嚴

▲川習會將於30日在金海國際機場登場，稍早保守派民眾掛起美國國旗，高喊反中口號。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

隨著美國總統川普、中國國家主席習近平將於今（30）日上午在釜山金海國際機場舉行會談，現場周邊街頭也出現多起民眾示威活動。當地保守派民眾掛上美國國旗，高喊「習近平OUT」，表達對中國的不滿。

根據《韓聯社》，30日上午，位於金海國際機場附近的釜山廣域市江西區機場派出所附近，保守派民眾發起反中抗議行動，他們將美國國旗懸掛在車輛上，透過擴音器高喊反中國口號，表達對中國政策與習近平訪韓的不滿。現場警方隨即進行警告廣播，並將示威群眾疏散至外圍地區，以維持交通與會場秩序。

除了反中示威，當天也有多起針對美國總統川普的歡迎與送行活動。部分保守團體與教會宣布，將在金海國際機場周邊舉行歡送川普儀式，表達對美方領袖訪韓的支持。與此同時，一個華僑團體也在機場附近舉辦歡迎習近平的活動，顯示釜山街頭呈現多重聲音交錯的局面。

此次美中元首訪韓期間，反美、反中示威在釜山與鄰近的慶州接連出現。

報導指出，昨（29）日南韓總統李在明、川普在慶尚北道慶州市會晤時，包括正義黨黨代表權英國皆現身表達對於川普的不滿，部分反川普示威者甚至試圖進入道路，警方為此已提前部署87個機動警察隊，分布在釜山與慶州，以管理可能發生的各類集會與抗議行動，確保高峰時段交通及治安安全。