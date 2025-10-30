　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川習會即將登場！群眾怒喊「習近平OUT」揮國旗　釜山機場戒備森嚴

▲▼川習會將於30日在金海國際機場登場，稍早保守派民眾掛起美國國旗，高喊反中口號。（圖／路透）

▲川習會將於30日在金海國際機場登場，稍早保守派民眾掛起美國國旗，高喊反中口號。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

隨著美國總統川普、中國國家主席習近平將於今（30）日上午在釜山金海國際機場舉行會談，現場周邊街頭也出現多起民眾示威活動。當地保守派民眾掛上美國國旗，高喊「習近平OUT」，表達對中國的不滿。

根據《韓聯社》，30日上午，位於金海國際機場附近的釜山廣域市江西區機場派出所附近，保守派民眾發起反中抗議行動，他們將美國國旗懸掛在車輛上，透過擴音器高喊反中國口號，表達對中國政策與習近平訪韓的不滿。現場警方隨即進行警告廣播，並將示威群眾疏散至外圍地區，以維持交通與會場秩序。

除了反中示威，當天也有多起針對美國總統川普的歡迎與送行活動。部分保守團體與教會宣布，將在金海國際機場周邊舉行歡送川普儀式，表達對美方領袖訪韓的支持。與此同時，一個華僑團體也在機場附近舉辦歡迎習近平的活動，顯示釜山街頭呈現多重聲音交錯的局面。

此次美中元首訪韓期間，反美、反中示威在釜山與鄰近的慶州接連出現。

報導指出，昨（29）日南韓總統李在明、川普在慶尚北道慶州市會晤時，包括正義黨黨代表權英國皆現身表達對於川普的不滿，部分反川普示威者甚至試圖進入道路，警方為此已提前部署87個機動警察隊，分布在釜山與慶州，以管理可能發生的各類集會與抗議行動，確保高峰時段交通及治安安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／藍鳥擴大領先5：1！　道奇苦吞12K
快訊／習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行
徵信社打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光
川普指示立即展開「核武測試」！　中國5年內追上
快訊／機場入境「取消免檢疫通道」！　手提行李全面X光檢查
LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤
快訊／中山隧道「長髮女鬼」抓到了！身分曝光
快訊／法說會變法會！　記憶體大廠連虧9季爆量跌停
王子、粿粿出手了！　被抓包貼文消失「她還退追1人」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN：憂美國對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子

川普私下談話曝光　川習會可能持續4小時「美中都會滿意」

籲川普「堅守對台承諾」　美前國務卿喊話：別向習近平讓步

普丁秀最強飛彈！號稱「射程無限」可飛好幾年　全球都打得到

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤「4大焦點一次看」

巴西史上最血腥掃黑121人橫死！街頭擺滿屍體　緝毒成大屠殺

川普指示戰爭部立即展開「核武測試」　中國5年內追上

川習會即將登場！群眾怒喊「習近平OUT」揮國旗　釜山機場戒備森嚴

快訊／準備會晤習近平！　川普出發「前往釜山」

習近平時隔11年再度訪韓！與川普「世紀談判」受矚　爭議話題曝光

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

CNN：憂美國對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子

川普私下談話曝光　川習會可能持續4小時「美中都會滿意」

籲川普「堅守對台承諾」　美前國務卿喊話：別向習近平讓步

普丁秀最強飛彈！號稱「射程無限」可飛好幾年　全球都打得到

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤「4大焦點一次看」

巴西史上最血腥掃黑121人橫死！街頭擺滿屍體　緝毒成大屠殺

川普指示戰爭部立即展開「核武測試」　中國5年內追上

川習會即將登場！群眾怒喊「習近平OUT」揮國旗　釜山機場戒備森嚴

快訊／準備會晤習近平！　川普出發「前往釜山」

習近平時隔11年再度訪韓！與川普「世紀談判」受矚　爭議話題曝光

違停找妻釀風波！男拒檢咆哮遭壓制　阿嬤出手幫忙也被送辦

被罷團拱選台北市長！　沈伯洋感謝支持：我也是下飛機才看到新聞

饗食天堂林口三井店11/3開幕　即日起開放電話與網路訂位

84歲嬤迷路4hrs原因曝「想去安養中心深兒」　屏東暖警助圓夢

Jisoo格紋迷你裙甜酷風、Jennie霸氣登場！McQueen訂製超美舞台造型

交棒前最後叮嚀！　朱立倫勉鄭麗文：任勞任怨、最難是任謗

高鐵啟動「捐血傳愛」　11/7起全台車站12場巡迴募血

CNN：憂美國對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子

習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

川普私下談話曝光　川習會可能持續4小時「美中都會滿意」

【圓滿落幕】燕子口堰塞湖壩體潰散　下游無災情...警戒正式解除

國際熱門新聞

俄「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

鮑爾放鷹　美股收盤走勢分歧

車諾比驚見藍色狗狗　可能原因曝光

2天處決2000人　衛星照驚見「土地染紅」

即／微軟Azure大規模故障　Xbox、365都斷

Google母公司財報超預期　盤後大漲6％

聯準會12月降息1碼　鮑爾：並非板上釘釘

川普：憲法不允許他角逐第3任總統　直嘆真可惜

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤

爽快答應李在明！川普：同意韓製核動能潛艦

「川習會」今登場！　韓媒：川普午前趕返白宮

川普指示美國開始「測試核武」

Lisa愛牌鼻通出包　驗出「微生物超標」

卡車撞爛「實驗猴逃脫」　疑染3病毒

更多熱門

相關新聞

川習會前川普強調「台灣就是台灣」　林佳龍：對台美關係有信心

川習會前川普強調「台灣就是台灣」　林佳龍：對台美關係有信心

美國總統川普將於今（30日）上午11時（台北時間上午10時），在韓國與中國國家主席習近平舉行會晤。被問及預期習近平將如何在台灣議題施壓，川普表示，不確定是否會談到，習近平也許會想問，「但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣」。對此，外交部長林佳龍表示，當然密切關注美中會談，也注意到川普與日本首相高市早苗會面時強調台海和平穩定，我方對台美關係有信心，也有密切溝通管道。

即／會晤習近平！　川普出發「前往釜山」

即／會晤習近平！　川普出發「前往釜山」

習近平時隔11年訪韓　與川普「世紀談判」

習近平時隔11年訪韓　與川普「世紀談判」

李在明喜迎習近平：盼深化「韓中互惠」合作

李在明喜迎習近平：盼深化「韓中互惠」合作

爽快答應李在明！川普：同意韓製核動能潛艦

爽快答應李在明！川普：同意韓製核動能潛艦

關鍵字：

日韓要聞北美要聞川習會川普習近平釜山金海國際機場反中

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子、粿粿出手了！

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坣娜「癌王」胰臟癌病逝　醫示警3類食物

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面