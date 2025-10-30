　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍力挺林岱樺參選高雄　律師轟：想花光陳其邁累積的陰德值？

▲外交部長林佳龍。（圖／記者陳煥丞攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者陳煥丞攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職昨晚突表態力挺派系立委林岱樺參選高雄市長，更大讚林岱樺不貪不取，獲得高雄鄉親支持。對此，律師林智群今（30日）表示，涉嫌詐領助理費被起訴，還跟宗教人士過從甚密，光這兩點，台派就不可能支持了，一堆民進黨人士跳出來支持？「你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎」？不要抱著支持者會「含淚投票」的想法，支持者不是這樣情勒的！

正國會掌門人、外交部長林佳龍昨晚突發文表示，林岱樺擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，邀請高雄市民站出來，「為一個我們還相信的公義台灣加油」。

對此，律師林智群表示，林岱樺涉嫌詐領助理費被起訴，還跟宗教人士過從甚密，光這兩點，台派就不可能支持了。

林智群表示，結果還一堆民進黨人士（好像是同派系？）跳出來支持林岱樺？「你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎」？

林智群喊話，不要誤判局勢，更不要抱著支持者會含淚投票的想法，支持者不是這樣情勒的！

▼民進黨立委林岱樺。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨立委林岱樺。（圖／記者湯興漢攝）

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

CNN：憂美對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子
快訊／藍鳥擴大領先5：1！　道奇苦吞12K
快訊／習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行
徵信社打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光
川普指示立即展開「核武測試」！　中國5年內追上
快訊／機場入境「取消免檢疫通道」！　手提行李全面X光檢查
LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤
快訊／中山隧道「長髮女鬼」抓到了！身分曝光
快訊／法說會變法會！　記憶體大廠連虧9季爆量跌停

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

林岱樺正國會王義川林智群高雄民進黨林佳龍

