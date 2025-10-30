正國會表態力挺林岱樺　賴瑞隆、邱議瑩、許智傑各自反應曝

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職，29日晚間突一同發文表態力挺派系綠委林岱樺參選高雄市長。但林岱樺涉助理費案，此次表態也讓一票綠營支持者不滿。至於另外三位有意參選高雄市長候選人也先後表態。邱議瑩表示，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。許智傑指出，尊重各派系想法。賴瑞隆強調，高雄市長初選就是君子之爭、點到為止不要傷了和氣，各自登山各自努力。

對於正國會宣布挺林岱樺，邱議瑩認為，關於民進黨高雄市長的黨內初選，現在有派系領導人直接公然在臉書上號召，她的想法是，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人，至於整個高雄市的初選，她會拚盡全力贏得最後的勝利，所有的評論就交由市民公評。

許智傑指出，各派系有自己的立場及想法，都尊重。對他來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情。

賴瑞隆表示，高雄市長初選就是君子之爭、點到為止不要傷了和氣，各自登山各自努力，大家要一起登頂，2026年選戰絕對是艱困一戰，要團結一致打贏這場選戰，守護住高雄發展跟台灣最大利益，大家有一樣的目標。黨主席到各個領袖都明白2026的關鍵，大家一定會團結找出最強人選代表民進黨，最關鍵的還是人民的支持。

賴瑞隆也提到，林佳龍部長過去跟他熟識、也給予很多施政上的建議；阿川也是好朋友，到義大利去，特別帶一隻黃色小鴨船長給他，因為王知道他當年舉辦黃色小鴨展非常成功；包括卓冠廷，是他的學弟，大家互動良好，「初選過程大家各自有一些要完成的工作」，相信初選結束後大家會團結。大家有高度默契共識，這都是一個過程，支持者期待高雄能夠團結守住這一關，重點是必須在2026年選戰能守住、2028總統大選當然也可以守住。