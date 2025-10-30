大溪豆干節結合植感生活打造植感桃園品牌意象　拓展蔬食理念跨足植感生活領域

▲桃市府攜手植感團隊打造的植生牆，展出至2026年4月30日止。

圖、文／桃園市政府提供

桃園市政府將於11月至12月舉辦「2025植感桃園大溪豆干節」，以「大溪豆干×植感生活」為主題，串聯地方產業、蔬食文化與設計美學，重新打造植感桃園品牌意象。

▲供民眾親近植物並感受特調山林香氛。

全新的「植感桃園」品牌意象展現「植感×職感×質感」的精神，以自然共生、職人精神與生活美學，推動綠生活願景。桃市府與「植鹿」、「隣人植栽」、「綠植工作室」、「荳荳多肉」、「芳草秘境」等在地團隊合作，以「多層次山林感」為概念，打造高2.4公尺、寬6公尺的植感桃園植生牆，自即日起至2026年4月30日止在桃市府一樓大廳展出，讓民眾感受特調山林香氛。

▲青年職人推出多款綠植商品，進駐市府智慧一號店無人販售機。

在地綠植團隊開發多款綠植商品，並於智慧一號店智慧販售機販售，包括「綠植工作室」的綠植微景瓶、「隣人植栽」的沙漠小缸與生態小框、「荳荳多肉」的DIY多肉玻璃瓶組、「芳草秘境」的虎尾蘭苔球等，以設計力為農產品牌注入新價值。更與銘傳大學、中原大學產學合作，推出「植感桃園—青年設計實驗場」，將於12月4日至20日在中原文創園區11號倉庫展出，以青年創意詮釋在地植物文化之美。

▲11月至12月，桃市府打造一系列「2025植感桃園大溪豆干節」活動，呈現植感桃園的植感生活美學觀。

今年大溪豆干節將於11月15日至16日登場，導入設計思維、減碳理念及時代潮流，現場推出可供千人分食的巨型香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕，延續大溪人吃豆干兜福氣的傳統。並邀請《黑白大廚》名廚呂敬來與在地料理達人共同打造「大溪豆干宴」，限量100席，即日起開放報名(報名連結待補)！另外還有「千人豆漿Bar」活動，凡於下午2點前至市集攤位消費，即可於下午3點20分前憑杯無限暢飲新鮮豆漿！更多活動資訊請見「樂遊桃園」粉絲專頁（https://reurl.cc/Qa8Ez5）。

【桃園市政府廣告】