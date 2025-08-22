　
地方 地方焦點

《植感桃園夏令營》80學童參與　農業局推動自然教育向下紮根

▲《植感桃園夏令營》推動自然教育

▲農業局長陳冠義頒給表現優異的學童特別獎勵。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局主辦《植感桃園夏令營》，21日圓滿落幕，共有80名國小三至六年級學童參與。營隊結合茶文化體驗、多肉植物DIY與鹿角蕨手作遊戲，帶領孩子走進土地、感受綠意，並將「桃園有植感」的品牌精神融入日常體驗。

農業局長陳冠義表示：《植感桃園夏令營》不僅是暑假活動，更是孩子理解土地價值、培養綠色生活態度的重要契機。我們希望透過這樣的體驗，在孩子心中種下『植感』的種子，讓桃園農業不只是生產，更是文化、教育與永續的象徵。」

▲《植感桃園夏令營》推動自然教育

▲龍潭文新製茶廠手揉茶DIY。（圖／農業局提供）

《桃園有植感》不僅展現在精緻化的農業生產，也包括品牌經營、智慧農業及食農教育扎根。未來將持續擴大營隊與產業推廣，讓更多孩子親近農業、學習永續，將「植感」精神延伸至家庭與社區。

《植感桃園夏令營》的孩子們，在龍潭文新製茶廠化身「小小製茶師」，親手完成手揉茶DIY，體驗茶葉從鮮葉到茶香的過程，理解農業文化與精緻化產業的價值。午餐後，學童移師繞山花園區參與「小小園藝家」活動，透過多肉植物導覽與盆栽DIY，創作獨一無二的作品，展現農業品牌與生活美學的結合。

▲《植感桃園夏令營》推動自然教育

另外，「植入你心」鹿角蕨DIY，則以手作與闖關遊戲串連，孩子們在合作中完成作品，學習如何將自然綠意帶入生活，為示鼓勵，參與的學員也獲頒「植感桃園夏令營結業證書」，並由前10名表現優異的學童獲得特別獎勵，象徵完成一場與土地對話的綠色旅程。

