國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁宣布「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

▲▼俄羅斯「海神」（Poseidon）核動力超級魚雷。（圖／路透社）

▲俄羅斯「海神」（Poseidon）核動力超級魚雷。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於29日透露，俄國在前一天成功試驗了「海神」（Poseidon）核動力超級魚雷。這款武器能引發大規模放射性海嘯，對沿海地區造成毀滅性影響。軍事專家認為，俄方此舉是為展示其核武力量，並向外界傳遞不妥協的立場。

根據《路透》報導，在美國總統川普（Donald Trump）近期對俄國採取更強硬政策的背景下，普丁接連進行核武測試，包含21日的「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈，以及22日的核武發射演習。普丁在莫斯科一家醫院與因烏克蘭戰爭受傷的俄軍士兵共進茶點時宣布，「海神」首次成功從潛艦發射，並啟動其核動力裝置，完成試驗。他強調這款武器無法被攔截，是獨一無二的存在。

▲▼俄羅斯「海神」（Poseidon）核動力超級魚雷。（圖／路透社）

分析顯示，「海神」射程達1萬公里，速度約每小時185公里，屬於核魚雷與無人載具的混合型武器。俄方接連試驗「海燕」與「海神」，目的是向西方國家表明對烏克蘭戰爭問題堅決不屈服。普丁的言論再度凸顯俄羅斯在全球核武競賽中的態度，尤其針對美國退出《反彈道飛彈條約》並建立防禦系統的回應。

「海神」被視為一種新型末日武器，軍備專家擔憂其破壞了既有的核威懾原則。據俄媒報導，這款長20公尺、重達100噸的武器，搭載200萬噸級核彈頭，並由液態金屬冷卻反應爐驅動。專家警告，這類武器可能改變未來核武規則，引發國際社會對安全穩定的憂慮。

