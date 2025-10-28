　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯石油公司難擋西方制裁：將出售全球資產

▲盧克石油公司在制裁壓力下，宣布將出售國際資產。（圖／路透）

▲盧克石油公司在制裁壓力下，宣布將出售國際資產。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯第二大石油公司盧克石油（Lukoil）27日宣布，將出售旗下所有國際資產，此舉是繼美國上周針對俄羅斯入侵烏克蘭祭出新一波制裁後，首見俄羅斯大型企業做出重大應對。盧克石油表示，相關資產出售將在美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）所核發的緩衝許可（wind down license）下進行，若有需要，公司將申請延長許可，以確保海外資產營運不中斷。

盧克石油在聲明中指出，已開始評估潛在買家提出的收購提案，但尚未公開具體將出售哪些資產。該公司總部設於莫斯科，名稱來自於西西伯利亞傳統勘探區的三座城市，Langepas、Urai 與 Kogalym。其產量約占全球原油供應的2％，在俄羅斯國內及海外擁有廣泛的油氣資產與煉油設施。

美國總統川普22日宣布，將盧克石油與國營巨頭俄羅斯石油（Rosneft）列入最新一輪針對烏克蘭戰爭的制裁對象。同月15日，英國已同步擴大制裁，將上述兩家公司及44艘俗稱「影子船隊」的老舊油輪納入黑名單，試圖切斷俄羅斯透過不透明油輪運輸所取得的能源收益。

盧克石油最大的一項海外資產為位於伊拉克的西古爾納2號油田（West Qurna 2），該公司持股高達75％，根據俄羅斯《國際文傳電訊社》報導，該油田4月單日產量已超過48萬桶。

盧克石油在保加利亞擁有全巴爾幹半島最大煉油廠「盧克石油內夫托希姆」（Lukoil Neftohim Burgas），煉油能力達每日19萬桶，並在羅馬尼亞經營Petrotel煉油廠。此外，盧克石油持續向匈牙利、斯洛伐克供應原油，並為土耳其由亞塞拜然國營能源公司SOCAR經營的STAR煉油廠提供主要原料來源。

除歐洲市場外，盧克石油在中亞（包括哈薩克）、非洲與拉丁美洲亦參與多項上游與下游油氣開發計畫，並持有數個油品終端及加油站零售網絡。隨著國際制裁升溫，這些資產未來動向勢必牽動全球能源市場變局。

