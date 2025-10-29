　
粒線體損傷恐害腎臟「缺電」！腎臟醫教4招充電：別喝含糖飲料

▲飲料,飲品,果汁,喝東西,牛奶,果菜汁（圖／取自LibreStock網站）

▲洪永祥表示，含糖飲料對粒線體而言是毒物，務必要少喝。（示意圖／LibreStock網站）

記者柯振中／綜合報導

腎臟科醫師洪永祥在臉書發文提醒，腎臟不僅是人體的「過濾站」，更依賴細胞中的「粒線體」提供能量。當粒線體受損，就如同腎臟「沒電」，恐導致功能下降甚至慢性腎病。日常照顧的方面，則可以從少喝含糖飲料、規律運動及規律睡眠等方面著手，以保護腎臟健康。

洪永祥說，粒線體是人體細胞的「發電廠」，每個細胞內可含上千個粒線體，負責產生能量、控制氧化壓力與進行自我修復。特別是腎臟這類高耗能器官，若粒線體功能失衡，能量供應中斷、細胞受損，最終可能引發腎小管壞死或腎功能退化。

醫學研究指出，粒線體功能下降與糖尿病腎病變、慢性腎臟病密切相關。洪永祥引述《Nature Reviews Nephrology》、《Kidney International》等期刊研究指出，粒線體異常會增加氧化壓力與發炎反應，是導致腎病惡化的重要原因。換言之，保護粒線體，也就是在保護腎功能。

他進一步指出，粒線體容易受老化、高糖高脂飲食、壓力與睡眠不足，以及藥物或重金屬影響而受損。相關研究顯示，氧化壓力與糖尿病都會讓粒線體分裂失衡、產能下降；長期睡眠不足或過度用藥，也會削弱腎臟細胞的能量供應。若不改善生活習慣，腎臟恐長期處於「缺電」狀態。

洪永祥建議，日常保護粒線體可從四方向著手：飲食上多採地中海型餐飲、減少加工食物與糖分攝取‵、少喝含糖飲料；運動上維持規律有氧活動，促進粒線體新生；睡眠與壓力管理同樣關鍵，規律作息能幫助粒線體修復；此外，也要避免過度服用止痛藥或暴露於重金屬。洪強調，想保腎，應從「顧好粒線體」做起。

相關新聞

1種飲料「明明無糖」脂肪肝風險增加60%

1種飲料「明明無糖」脂肪肝風險增加60%

代糖飲料雖無糖分，但卻不代表更健康。粉專「韋恩的食農生活」引用英國研究並指出，「每日攝取低熱量代糖飲料（LNSSB）者，罹患代謝相關脂肪性肝病（MASLD）風險增加 60%；而每日攝取含糖飲料（SSB）者，風險則增加 50%」，但若是選擇喝水，則可以顯著降低脂肪性肝病的風險，「所以水還是最好的飲料！」

腎臟長好多水泡「只有1顆怪」　醫機警轉診意外發現第1期腎癌

腎臟長好多水泡「只有1顆怪」　醫機警轉診意外發現第1期腎癌

伊能靜探班吃太好變胖　揭「12小時輕斷食」2天狂瘦法

伊能靜探班吃太好變胖　揭「12小時輕斷食」2天狂瘦法

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

醫生切錯邊！他健康腎「整顆被摘掉」反留病腎

醫生切錯邊！他健康腎「整顆被摘掉」反留病腎

