APEC將登場　外交部：我國10計畫獲補助、14場高階會議我國均出席

▲總統賴清德、林信義出席2025 APEC代表團行前記者會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

今年APEC經濟領袖會議（AELM）將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，總統賴清德敦請總統府資政林信義擔任領袖代表，代表團已於10月28日出發。立法院外交及國防委員會明（30日）邀請外交部等對此進行專案報告，外交部在報告指出，截至30日，韓方已辦理14場部長級會議與高階會議，我各部會均由部長或次長率團出席，並藉機與APEC各會員高階官員交流互動。此外，我國各機（構）本年總計有10件計畫案獲APEC補助經費，總金額逾98萬美金；我國並在台主辦34場APEC會議或活動。

立法院外交及國防委員會30日邀請外交部、經濟部、陸委會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」，並備質詢。外交部在書面報告中指出，今年主辦國韓國以「打造永續明天」（Building a Sustainable Tomorrow）為主題，三大優先領域為「連結」、「創新」及「繁榮」。

外交部表示，韓國另將「因應人口變遷」及「人工智慧（AI）合作」列為主要成果，盼透過科技創新及AI轉型帶動永續經濟及包容性成長，利用數位工具作為跨領域議題解方，以應對多個成員國面臨出生率下降、人口老化及勞動力短缺問題，而這2項主題也與賴清德致力推動的「人工智慧島」與「健康台灣」等政策方向高度契合。

外交部提到，賴清德敦請總統府資政林信義擔任領袖代表，這是他第3度代表出席，代表團已於10月28日出發，除出席相關會議外並將與其他經濟體領袖交流，分享台灣的成功經驗。而賴清德另交付3項重要主張，請林信義在會中傳達，包括台灣致力強化經濟韌性，為促進區域經貿發展做出貢獻；台灣願分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰；以及台灣推動以「人」為本的AI發展，作為實現APEC共同願景助力。

外交部指出，我國3位「APEC企業諮詢委員會」（ABAC）代表宏碁公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨與廣達電腦技術長張嘉淵，也積極提出契合APEC共同需求的倡議，強調利用數位工具作為跨領域議題解方，並透過公私部門協力，使AI成為亞太經濟發展驅動力，該倡議也已納入致領袖建言及專業部長的信函，張嘉淵並代表ABAC「生技與醫療工作小組」（BHWG）向21個經濟體的衛生部長報告。

外交部強調，這些正面發展，彰顯台灣對公私協力的重視，政府也希望3位ABAC代表能發揮「以大帶小」的雁行效果，協助更多國內產業爭取商機，落實「總合外交」，達成台灣與其他APEC會員互惠互利、共榮共贏的目標。

針對我國參與APEC情形，外交部表示，自1991年加入APEC後，持續積極在數位創新、智慧醫療、韌性供應鏈、女性賦權與中小企業發展等研提倡議，並與各會員體共同推動建構開放、包容、韌性且繁榮的亞太社群。截至10月30日，韓方已辦理14場部長級會議與高階會議，主題涵蓋海洋、數位及AI、文化、糧食安全及能源等領域，我各部會均由部長或次長率團出席，並藉機與APEC各會員高階官員交流互動。

此外，外交部指出，我國各機（構）本年總計有10件計畫案獲APEC補助經費，總金額逾98萬美金；我國並在台主辦34場APEC會議或活動，領域包括數位創新、女性賦權及數位健康等。

外交部強調，APEC是我國所平等參與最重要的政府間國際組織之一，每年有來自40個政府機關、超過500人次出席逾300場APEC會議。未來我國將持續善用在科技創新、數位轉型、智慧醫療與中小微企業發展等領域的優勢，深化與APEC會員交流與合作，積極參與區域供應鏈重組、經貿安全及關鍵技術合作等議題，展現台灣在亞太經濟體系中的戰略角色與合作價值，並持續鞏固我國在APEC中的關鍵地位，透過推動開放、包容、永續與創新的合作，與各會員共同促進印太區域及亞太地區的和平、穩定與繁榮。