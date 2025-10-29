APEC總統特使爭取見川普、高市早苗？　總統府：任何可能都不排除

▲總統賴清德、林信義出席2025 APEC代表團行前記者會。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德再次指派總統府資政林信義，擔任APEC領袖代表，並於昨天（28）啟程前往韓國慶州。對於他是否爭取與美國總統川普、日本首相高市早苗見面，總統府發言人郭雅慧29日受訪時表示，無論任何的可能性都不排除，無論是跟各國的領袖，或者是跟領袖代表的見面都會是自然而然發生。

對於林信義參加APEC峰會，是否爭取跟川普、高市早苗會面一事，郭雅慧表示，有規劃在今天晚間有一場跟來自產業界的企業領袖晚宴、多一些交流時間。

郭雅慧指出，林領袖代表有特別強調，希望能夠有交流時間，傳遞總統賴清德所賦予的任務，也希望有更多時間可以行銷台灣，在AI、半導體還有智慧醫療各個領域的優勢，有這樣的交流時間，爭取更多的交流機會，讓台灣在APEC的國際舞台上有更被看見、更受矚目、更有能見度。

郭雅慧強調，剛剛提到的這些，無論是任何的可能性，都不排除。她說，無論是跟各國的領袖，或者是跟領袖代表的見面都會是自然而然發生，除此之外，還包括跟會員國之間雙邊會議，還有一些非正式的會談，這個代表團目前也都很積極的在規劃當中，後續如果比較明確的，會由代表團正式跟國人做報告。