別輕信海外高薪工作話術！　外交部：國人赴東南亞詐騙失聯案趨增

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部今（29日）透過新聞稿表示，注意近期有國人前往泰國後，遭騙赴或以非法方式入境緬甸及柬埔寨等國從事電信詐騙不法活動，因而遭到當地政府逮捕、被詐騙園區不法集團限制人身自由或失聯的案例，有增加趨勢。同時，緬甸政府近期積極掃蕩非法園區，使數以千計涉嫌詐騙不法分子四處逃竄，情勢將更加嚴峻。外交部再次呼籲國人切勿赴海外從事不法行為。

外交部表示，已指示我國相關駐外館處密切注意情勢發展，積極透過當地政府及各方管道協助受困國人返國，並與國內執法機關密切聯繫合作協處。

外交部鄭重呼籲國人提高警覺，切勿輕信不明廣告宣稱東南亞地區海外高薪工作的話術，應當確實查核訊息來源與內容真偽。此外，切勿抱持僥倖心態赴海外從事不法行為，以免觸犯當地國家法律而受困海外，不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，更可能必須付出大筆金錢，得不償失。

外交部與我國駐外館處一向將協助海外遭遇急難國人列為重點工作。有關國人在緬甸、泰國、寮國及柬埔寨遭遇求職詐騙等緊急情況的求援聯絡管道如下：駐緬甸代表處緊急聯絡電話：+95-9-257257575；駐泰國代表處緊急聯絡電話：+66-81-6664006；駐越南代表處（負責寮國業務）緊急聯絡電話：+84-913219986；駐胡志明辦事處（負責柬埔寨業務）緊急聯絡電話：+84-903927019。