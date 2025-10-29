川普欲降關稅換芬太尼限制　陸外交部：美方應為合作創必要條件

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平2019年於大阪G20見面。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平預計30日於南韓舉行峰會。有消息指出，川普有意願以降低對中國的關稅，來換取中方遏制芬太尼出口。中國外交部發言人郭嘉昆29日在例行記者會上，對此做出回應。

一名法新社記者就習近平主席和美國總統川普在韓國會晤一事追問，「川普表示，他希望能透過降低對華關稅，換取中方遏制芬太尼的出口，中方對此有何評論？」

郭嘉昆表示，「中方在這個議題上的立場是一貫的、明確的，中國是禁毒最堅決、政策最徹底、記錄最良好的國家，也是世界上列管物質最多、管制最嚴格的國家之一。」

郭嘉昆指出，中方對美國人民遭受的芬太尼危機表示同情，曾為此提供幫助，並取得積極效果，對繼續同美方開展合作持開放態度，「美方應採取實際行動，為雙方合作創造必要條件。」

先前報導指出，美國目前以「防止芬太尼（Fentanyl）流入」為由，對中國商品加徵20％附加關稅。這項政策原先作為懲罰性手段，針對中國輸出可製造芬太尼的化學原料。

不過，隨著北京當局近來加強毒品監管與出口限制，美方內部出現「以降稅換合作」的聲音，考慮將關稅減半或下調10％，以回應中國的配合措施。



美國財政部長貝森特（Bessent）日前在與中方官員於馬來西亞舉行的部長級貿易會談中表示，雙方已同意合作防止芬太尼進入美國市場，並持續就稀土與農產品進口問題展開協商。