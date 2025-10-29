不只談貿易！川習會明日登場　美媒揭「北京5大目標」

▲川普與習近平2019年於大阪G20見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

「川習會」30日將在亞太經濟合作會議（APEC）場邊舉行，各界引頸期盼，在美中關係緊張之際，雙邊領袖會晤將會達成哪些成果。美媒CNBC則整理出北京想要透過這場會談達成的5大目標。

1、穩定性

中國希望追求雙邊關係的穩定性。北京「全球化智庫」研究員王子辰表示，「中國基本上希望建立更加穩定、更有利的經貿關係」，可能包括「某種形式的（貿易）停火協議」，避免美中對抗持續升級。

2、降低關稅

降低關稅是北京最實際的要求。美中貿易休戰將在11月中旬到期，雖然川普先前警告11月1日對中國加徵100%新關稅，但他在抵達南韓前透露，預期在會談前降低與毒品芬太尼相關的對中關稅。

與此同時，中國也在採取避險策略。儘管中國輸美商品驟降，對世上其他地區的出口卻在上升。事實上，自從2018年上一輪美中貿易戰以來，東南亞已經超越歐盟，成為中國最大的區域貿易夥伴。

▼加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

3、鬆綁科技管制



過去3年，美國加大限制中國取得輝達（Nvidia）晶片等先進美國技術。儘管中國短期內仍需要一些美國的最先進技術，但其領導層上周強調了在未來5年加大發展本土技術的計畫。此外，川普也暗示可能會跟習近平當面討論解除輝達AI晶片Blackwell處理器的出口限制。

4、與他國的貿易

北京日益警覺到，華府的貿易與技術政策正逐漸波及中國與其他國家的關係。美國與馬來西亞27日簽署的貿易協議就增加了一些條款，禁止吉隆坡以不利於美國產品的方式與「第三國」合作，同時呼籲馬來西亞不要「削弱」美國技術限制。

分析人士指出，美國9月29日擴大限制，可能影響約2萬間中國企業，才導致北京10月初宣布收緊稀土出口管制，作為一種反制手段。上海顧問公司Tidalwave Solutions高階合夥人強生（Cameron Johnson）說，北京想要確保海外的合法中國公司不會從全球技術供應鏈之中被排除，「企業也對此感到擔憂」。

5、互相尊重

北京長期要求與美國必須在「雙贏合作」與「互相尊重」的基礎上進行貿易談判。中國人民大學資深研究員董韶鵬認為，這包括美國必須認為中國的發展是合理的，並且尊重北京在台灣及南海問題上的立場。不過，專家普遍不看好這次會談會有重大突破。