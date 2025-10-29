　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不只談貿易！川習會明日登場　美媒揭「北京5大目標」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平2019年於大阪G20見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平2019年於大阪G20見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

「川習會」30日將在亞太經濟合作會議（APEC）場邊舉行，各界引頸期盼，在美中關係緊張之際，雙邊領袖會晤將會達成哪些成果。美媒CNBC則整理出北京想要透過這場會談達成的5大目標。

1、穩定性

中國希望追求雙邊關係的穩定性。北京「全球化智庫」研究員王子辰表示，「中國基本上希望建立更加穩定、更有利的經貿關係」，可能包括「某種形式的（貿易）停火協議」，避免美中對抗持續升級。

2、降低關稅

降低關稅是北京最實際的要求。美中貿易休戰將在11月中旬到期，雖然川普先前警告11月1日對中國加徵100%新關稅，但他在抵達南韓前透露，預期在會談前降低與毒品芬太尼相關的對中關稅。

與此同時，中國也在採取避險策略。儘管中國輸美商品驟降，對世上其他地區的出口卻在上升。事實上，自從2018年上一輪美中貿易戰以來，東南亞已經超越歐盟，成為中國最大的區域貿易夥伴。

▼加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

3、鬆綁科技管制

過去3年，美國加大限制中國取得輝達（Nvidia）晶片等先進美國技術。儘管中國短期內仍需要一些美國的最先進技術，但其領導層上周強調了在未來5年加大發展本土技術的計畫。此外，川普也暗示可能會跟習近平當面討論解除輝達AI晶片Blackwell處理器的出口限制。

4、與他國的貿易

北京日益警覺到，華府的貿易與技術政策正逐漸波及中國與其他國家的關係。美國與馬來西亞27日簽署的貿易協議就增加了一些條款，禁止吉隆坡以不利於美國產品的方式與「第三國」合作，同時呼籲馬來西亞不要「削弱」美國技術限制。

分析人士指出，美國9月29日擴大限制，可能影響約2萬間中國企業，才導致北京10月初宣布收緊稀土出口管制，作為一種反制手段。上海顧問公司Tidalwave Solutions高階合夥人強生（Cameron Johnson）說，北京想要確保海外的合法中國公司不會從全球技術供應鏈之中被排除，「企業也對此感到擔憂」。

5、互相尊重

北京長期要求與美國必須在「雙贏合作」與「互相尊重」的基礎上進行貿易談判。中國人民大學資深研究員董韶鵬認為，這包括美國必須認為中國的發展是合理的，並且尊重北京在台灣及南海問題上的立場。不過，專家普遍不看好這次會談會有重大突破。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記
粿粿談離婚過程疑曝光！　徵信社痛斥：女方對老公沒尊重
政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人
9億CEO豪宅驚見G水先驅物　警揭猝死風險：千萬別碰
新東北季風報到！　一圖看未來降雨趨勢
王子認了跟粿粿超過朋友界線　粉絲湧入臉書狂批

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不只談貿易！川習會明日登場　美媒揭「北京5大目標」

以色列連夜狂轟加薩！至少百死「35童喪命」　被控違反停火協議

員工尿在牛排上！　美警搜他手機「挖出影片更駭人」

美韓峰會87分鐘落幕！李在明承諾增軍費　向川普要核潛艦燃料

不是輻射！車諾比驚見「藍色狗狗」　獸醫推測可能原因

習近平、高市早苗擬31日首次會晤　中日峰會安排中

幫狗洗澡差點錯過大獎　女「開獎剩5分鐘」買彩券中2千多萬元

砸160萬搭豪華郵輪！　80歲婦「遭丟包荒島慘死」沒人發現

川普施壓日本「禁買俄LNG」　高市早苗坦言：很困難

川習會前釋善意？　中國恢復採購美國大豆

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

不只談貿易！川習會明日登場　美媒揭「北京5大目標」

以色列連夜狂轟加薩！至少百死「35童喪命」　被控違反停火協議

員工尿在牛排上！　美警搜他手機「挖出影片更駭人」

美韓峰會87分鐘落幕！李在明承諾增軍費　向川普要核潛艦燃料

不是輻射！車諾比驚見「藍色狗狗」　獸醫推測可能原因

習近平、高市早苗擬31日首次會晤　中日峰會安排中

幫狗洗澡差點錯過大獎　女「開獎剩5分鐘」買彩券中2千多萬元

砸160萬搭豪華郵輪！　80歲婦「遭丟包荒島慘死」沒人發現

川普施壓日本「禁買俄LNG」　高市早苗坦言：很困難

川習會前釋善意？　中國恢復採購美國大豆

台塑三寶擬分別出脫南亞科1.8萬張　套現71億元

從居家醫療到藝術療癒　銀髮創作展映出生命新色

氣溫驟降！美容油熱敷「6步驟」打造透亮光澤

AI詐騙全面進化！1張照片、1句話都可能變陷阱　徵信業曝3大防線

雲林首辦設計週！60萬元獎金徵創意　打造地方美學新能量

粿粿談離婚過程疑曝光！范姜彥豐有望求償千萬　痛斥：女方對老公沒尊重

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

劉冠廷、余香凝東京影展「追星成功」　吉岡里帆首演台片《雙囍》貼心當翻譯

政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人

哈利波特迷快看！搶不到一卡通魔杖還有「3D嘿美」　麻瓜通勤必備

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

國際熱門新聞

卡車撞爛「實驗猴逃脫」　疑染3病毒

Lisa愛牌鼻通出包　驗出「微生物超標」

2天處決2000人　衛星照驚見「土地染紅」

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

赫格塞斯下令　美軍擊沉4艘運毒船釀14死

川習會在即　傳川普將調降對中關稅10％

輝達入股諾基亞！　斥資10億美元打造6G平台

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

黃仁勳GTC影片 竟現台灣之光王建民

美股創新高輝達漲近5％　蘋果微軟市值一度破4兆

梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加

露肩婚紗被嫌「好像沒穿」　19歲新娘羞憤亡

川普宣布今日將會晤黃仁勳

股神光環黯淡！波克夏罕見遭降評　分析師直指問題

更多熱門

相關新聞

川普欲降關稅換芬太尼限制　中方：必要條件

川普欲降關稅換芬太尼限制　中方：必要條件

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平預計30日於南韓舉行峰會。有消息指出，川普有意願以降低對中國的關稅，來換取中方遏制芬太尼出口。中國外交部發言人郭嘉昆29日在例行記者會上，對此做出回應。

中國決定購買美國大豆　「北京低頭」川普贏了？

中國決定購買美國大豆　「北京低頭」川普贏了？

川習會前夕　中國恢復購買美國大豆

川習會前夕　中國恢復購買美國大豆

川習會登場前　中國恢復採購美國大豆

川習會登場前　中國恢復採購美國大豆

川普APEC演說：很多台企赴美建廠

川普APEC演說：很多台企赴美建廠

關鍵字：

川習會中美貿易北京美中關稅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面