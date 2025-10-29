六軍團軍官超扯！國家土地私租給廠商A千萬　貪汙罪重判15年

▲陸軍六軍團前上尉李振育涉及貪汙案潛逃菲律賓近5年，調查局今年3月自菲律賓押解回台。（資料照／調查局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍六軍團前上尉李振育於2018、2019年間任職上尉工程官期間，向廠商誆稱係眷地租賃業務承辦人，把軍方土地私租給廠商，詐取逾千萬元，遭桃檢依貪污治罪條例之利用職務上之機會詐取財物等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。桃園地院審理時，被告李振育坦承犯行不諱，法官依貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，共14罪，分處7年1月至8年不等有期徒刑，應執行有期徒刑15年，褫奪公權3年，全案還可上訴。

桃園地檢署調查，根據六軍團指揮部舉發，2020年間查覺軍方列管之國有眷地遭私人廠商使用，經廠商出示承租眷地之相關文件，發現文件雖蓋有六軍團關防，然均未有六軍團出具之正式文件等情。經檢察官與專案團隊調查發現，時任六軍團軍眷服務組上尉工程官李振育，以六軍團名義把土地出租給廠商，還擅自盜刻六軍團上級長官職章、用印在其自行偽造不實之土地租賃契約及繳費證明上，伺機夾帶於其他公文中，送交六軍團文卷室用印，六軍團文卷室人員疏於檢視，在偽造之土地租賃契約上蓋用六軍團大、小關防，被告再出示與廠商，致廠商誤信業已合法承租國有眷地，並依被告指示交付土地租金。

檢方查出，被告李振育利用職務之便，以相同手法自行編列眷地相關之小額工程案給廠商，向廠商佯稱須先繳納履約保證金，廠商陷於錯誤依其指示將款項匯至其指定之名下帳戶。經查自2017年10月起迄2020年2月止，以相同方式冒名出租眷地14筆及偽造小額工程案16件，共詐取新台幣1003萬。



檢方查出，檢調偵辦期間，被告李振育畏罪逃匿海外，檢方於2020年11月17日發布通緝，經調查局與菲律賓執法單位跨境合作緝獲被告，於今年3月25日解送返回台至桃檢歸案，檢方偵訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

桃園地院審理時，被告李振育坦承犯行，院方根據檢調提供線索，被告犯行足堪認定。法官審酌，被告為身為六軍團之軍官之公務員，從事公共事務，理應廉潔自持，以維護公務執行之純正，竟貪圖錢財，利用職務機會詐取財物，破壞公務員職務純潔形象，更行使偽造公文書之方式詐得財物累計高達1千萬餘元，犯罪後未能與被害人達成調解，獲取被害人諒解，惟念被告於偵查時與院審理時坦承犯行，並無經法院科刑之前科素行。

法官今天下午宣判，被告李振育犯貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，共14罪，各處7年1月至8年不等有期徒刑，各褫奪公權3年，應執行有期徒刑15年，褫奪公權3年，本案還可上訴。