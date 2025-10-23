自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

記者許權毅／台中報導

被稱為「金髮Yuki」的許男今年以義消身分進入救溺兒童現場，結果爆出一連串爭議，後來又被檢方依偽造文書起訴。Yuki今日開庭，打臉自己「不會說中文」形象，以流利中文控訴檢方對自己二度起訴，拒絕認罪，庭後也大方受訪，解釋過往種種爭議，強調自己驗過染色體是「XXY」為雙性人。

▲爭議不斷的金髮Yuki被檢方起訴，今日開庭後，首次大方以中文受訪，撩起衣服表示，當時按壓溺水孩童位置在胸骨下緣。（圖／記者許權毅攝）



中檢之前剪報分案，偵查結束後，認為許男介入救援溺水一事並未涉及犯罪，但是先前發生車禍時，曾經拿出「修諺凱醫療救護事業集團隊員證」向警方證明身分，涉及偽造特種文書，依法起訴。

Yuki在法庭上說，該案因為當時也簽署姊姊的名字，遭到檢方起訴，並且有法院判決過，是被遭判刑2月、易科罰金，按照刑事訴訟法，不可以二次起訴、二次罰。

▲Yuki在法庭上說，自己被起訴的案件，已經有判決過了，檢方是二度起訴。（圖／記者許權毅攝）



法官曹宜琳追問，前一次是針對偽造署押，並非偽造特種文書。Yuki則回應，先前已經當庭跟自己說並未違法，而且「修諺凱醫療救護事業集團」其實也不存在，是要偽造誰？否認有偽造，坦承有持有過。

▲檢方認為，Yuki所持「修諺凱醫療救護事業集團義工證」就是他自製。（圖／記者許權毅翻攝）



Yuki表示，2、3年前有去醫院做過訓練，是該單位的人發放給自己的證件，後來才知道這個隊員證是假的。不過，Yuki說自己因為沒錢請律師，甚至有問過融資公司要借錢，但價格都要8萬以上，只好放棄。曹宜琳得知Yuki有申請法扶律師後，決定待Yuki與律師確定答辯方向，再繼續進行準備程序庭。

▲Yuki撩起頭髮，證明自己沒有戴假髮。（圖／記者許權毅攝）



Yuki離開法庭後大方用中文受訪說，自己CPR救過很多人，只有這次沒有成功，或是到場時患者已經明顯死亡。「修諺凱醫療救護事業集團」害到自己，也呼籲大家要拿證件之前，要先查證過。

Yuki還原「救溺幼童」時，沒有拿出該證件，是拿「聽見AED」的畫面給消防人員看，沒有接受分工，是直接施做CPR，倘若自己壓得不對，救護人員為何沒有阻止或接手？甚至撩起衣服說，就是壓在孩子的胸骨下緣，不是肚子，是影像角度有問題。

▲Yuki拿出身分證，認為自己雖然上頭寫男性，但去驗過，自己是雙性人。（圖／記者許權毅攝）



Yuki強調，既然消防署都有規定，不管有沒有證件，只要有人OHCA，都可以進行CPR急救。自己雖然救護員正式執照，但是「救人是我的天職」，我應該要天職，沒有去考消防員，是因為卡到刑事案件，沒有良民證。

至於Yuki性別身分疑雲，拋開自我認同之外，Yuki先是稱自己為女性，但身分證上確實為男性。Yuki終於說：「我的染色體是XXY，就像是比方説，我可能會是有男性生殖器、沒有睪丸，有子宮、沒有陰道，諸如此類的情況。」

Yuki解釋，以前生活在日本，20歲才回來台灣，是日本籍或是台灣籍都沒錯，沒有否認過的東西，為何新聞這樣寫？不用中文受訪，是因為第一次被採訪會緊張。當初為何遭網路爆料，為何用中文仔細說清楚，Yuki認為是因為風向被帶偏了，今天因為看到很多記者，才願意好好說清楚。