機車雙載見警急跳車！狂奔百米仍被逮　竟是失聯移工還被通緝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局巡邏員警前（27）日上午在龜山區萬壽路一段巡邏時，發現一輛機車雙載形跡可疑，員警示意靠邊停車受檢，未料後座乘客卻趁機跳車拔腿狂奔，員警見狀立即下車追逐，雙方在大街上追逐，男子疑似體力不支跌倒在地，被員警當場拘捕。警方查出為越南籍范姓失聯移工，且因詐欺案被新北地檢署發佈通緝，警方訊後依通緝罪嫌解送新北地檢署與移民署歸案。

▲桃園市龜山警分局巡邏員警前天上午在龜山區萬壽路一段巡邏時，發現一輛雙載機車行機車形跡可疑，員警示意靠邊停車受檢。（圖／龜山警方提供）

▲桃園市龜山警分局巡邏員警前天上午在龜山區萬壽路巡邏時，追逐下車逃逸的范姓失聯移工。（圖／龜山警方提供）

龜山警方指出，迴龍派出所員警前天上午8時40分許在龜山區萬壽路一段巡邏，發現同行一輛機車雙載形跡可疑立即鳴笛示意靠邊停車受檢，未料，後座乘客33歲范姓男子卻突然跳車拔腿狂奔，員警察覺有異下車緊追不捨。

▲桃園市龜山警分局巡邏員警追逐范姓失聯移工，范體力不支摔倒在地。（圖／龜山警方提供）

雙方在萬壽路上追逐上百公尺，引起路人圍觀注視，後來范姓男子疑因體力不支摔倒在人行道上，被隨後趕來員警當場拘捕，線上支援警力也到場將其帶回迴龍派出所偵訊。

▲桃園市龜山警分局巡邏員警查獲范姓男子，查出係失聯移工與詐欺通緝犯，依法押解至新北地檢署歸案。（圖／龜山警方提供）

員警查出，范男為失聯移工，同時因詐欺案被新北地檢署發佈通緝，范男坦承為失聯移工，警方則依法押解至新北地檢署及移民署歸案。