修杰楷、陳柏霖都認閃兵！律師曝「刑責差異」：建議今天都去自首

▲陳柏霖（左）、修杰楷（右）被拘提到案。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

針對藝人閃兵案，新北檢今（21日）發動第三波行動，被拘提的藝人包含陳柏霖、修杰楷等。律師李怡貞就在臉書表示，逃避兵役若涉及偽造文書等加重情節，最高可達7年以下有期徒刑，但如果態度良好，就有機會緩刑或易科罰金處理。

修杰楷被拘提後，承認自己原本是正常體位，花15萬元「假扮高血壓」意圖免役，但最後獲得「替代役」資格，本來想繼續拚免役，但後來想想算了，遂入伍服替代役。陳柏霖也承認，他花了10萬元找閃兵集團偽造高血壓病歷。

李怡貞就在臉書發文表示，逃避兵役的刑責最重可能判處5年以下有期徒刑，但因為逃兵通常會涉及偽造文書等加重情節，所以最重可達7年以下有期徒刑。

李怡貞接著指出，依照之前的實務見解，「新聞報導修杰楷目前態度良好的的自認花了15萬改成替代役」，這可能會讓法官考量被告認罪態度良好、初犯、情節輕微，進而有機會緩刑或易科罰金處理。

李怡貞也說，這樣看來，這15萬元是否花得值得，大家自有公論，不過，對於孩子親眼目睹自己的爸爸被帶走，他們應該是嚇壞了，如果以心靈受創的角度來說，應該會非常後悔。最後她也在留言處直呼，「有閃兵的藝人，建議今天立刻都去自首了」。