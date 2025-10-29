台東交通事故死亡與受傷人數下降　警持續強化宣導與執法

▲台東縣交通事故減少、死亡人數創新低。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局交通警察隊今年統計顯示，截至目前，全縣共發生A1類交通事故23件，造成23人死亡；A2類交通事故2,707件，造成3,248人受傷。與去年同期相比，A1類事故減少10件、死亡人數減少13人，A2類事故減少365件、受傷人數減少494人，顯示台東交通事故的死亡與受傷人數均明顯下降，整體交通安全情勢呈現穩定改善的趨勢。

交通警察隊分析，今年主要肇事原因以「未注意車前狀態（含疲勞駕駛）」、「駕駛操作不當」及「未依規定讓車」為主，事故時段多集中於通勤尖峰的上午8至10時及下午4至6時之間。值得注意的是，行人事故部分，今年共發生A1類3件、A2類32件，造成3人死亡、32人受傷。分析指出，多數肇事原因來自行人未依標誌或標線穿越道路，或穿越時未注意左右來車，顯示用路人雙方的安全意識仍需加強。

交通警察隊隊長吳昇忠提醒，行人穿越道路時，若100公尺內設有行人穿越道，應確實依規定使用；駕駛人行經行人穿越道時，必須禮讓行人優先通行。若未禮讓，將處新台幣1,200元以上6,000元以下罰鍰，並須參加道路交通安全講習；若因此肇事致人傷亡，更將面臨新台幣7,200元以上36,000元以下罰鍰，並吊扣或吊銷駕照。

警察局局長蔡燕明表示，台9線及台11線沿線村落居民穿越道路頻繁，提醒駕駛人行經村莊或人群聚集區域時務必提高警覺、減速慢行，以降低事故風險。警方未來將持續加強交通安全宣導與執法作為，結合社區力量，共同營造更安全的用路環境。