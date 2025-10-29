參加喪禮飛來橫禍　3公尺高牆倒塌！6人吃飯躲避不及遭壓死

▲雲南25歲女子參加喪禮遭牆面垮塌壓死，家屬希望釐清事件真相。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

雲南昭通一場喪禮變調成奪命悲劇。昭陽區馬桂閘村民家院牆9月10日傍晚在喪禮第二輪宴席間時突然倒塌，導致6人當場死亡、多人受傷。遇難者之一是剛畢業準備考公務員的25歲女子呂珂宇，其母至今難以接受，要求公部門能具體公佈調查結果，還事故真相。

《澎湃新聞》報導，10月28日，是陳麗華的女兒呂珂宇遺體在昭陽區殯儀館的第47天。從事發至今，這位母親整日寢食難安，無法釋懷。

這起悲劇發生在9月10日，25歲的呂珂宇獨自前往一親戚家參加喪事，傍晚時分，她與眾人正坐在院中用餐，身後的圍牆毫無徵兆地轟然倒塌。這場突如其來的意外，不僅奪走了她的生命，一同遇難的還有5人，另有多人受傷。

據了解，呂珂宇家住昭陽區守望鄉羅家包包村，去（2024）年大學畢業後在家準備考公、考研。當天她獨自前往親戚劉家灣灣村弔唁，傍晚與親友坐在院內用餐時，因暴雨積水導致三公尺高的水泥牆突然崩塌，多人被壓。

倖存者回憶，這座倒塌的牆根有葡萄藤纏繞，上方以篷布遮雨，但未留排水溝道，雨勢加劇後篷布積水，最終壓垮牆體釀災。氣象部門當日下午曾發佈雷電黃色預警，提醒民眾可能出現短時強降雨。

這起事故共造成6人死亡，包括呂珂宇及其姑姑呂國瓊。警方鑑定顯示，二人死於胸部與頭部鈍性外力重創。家屬事後多次要求調查原因，當地政府與相關部門共提供14.6萬元人民幣補償金，但呂母拒絕簽收並表示「不求賠償，只希望真相能公開，讓女兒死得明白。」