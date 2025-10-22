烏干達恐怖車禍63死！　巴士超車釀「4車連環撞」失控翻覆

▲ 這起車禍至少造成63人死亡。（圖／翻攝自Uganda Red Cross Society）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏干達西部一條主要公路於當地時間22日凌晨發生多車連環撞意外，造成至少63人死亡，多人受傷送醫。

綜合BBC及《美聯社》，據烏干達警方說明，這起車禍發生於當地凌晨0時15分，地點位於連接首都坎帕拉與北部城市古盧的公路上，事故涉及4輛車，包括2輛客運巴士。

警方調查顯示，兩輛開往反方向的巴士分別試圖超越一輛貨車和一輛轎車時，不慎迎面相撞。其中一輛巴士為閃避撞擊而急轉彎，卻引發「連鎖反應」，導致其他車輛失控翻覆，最終演變成多車連環撞，受傷的乘客已被緊急送往西部城鎮基里安東戈的醫院搶救。

報導提到，烏干達因道路狹窄、超速駕駛等問題，致命車禍事故頻傳。警方表示，危險且粗心的超車行為仍是該國車禍事故主因之一，強烈呼籲所有駕駛人「在道路上保持最大謹慎」。