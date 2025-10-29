「BabyBus」App廣告夾帶色情連結　官方致歉嚴處審核負責人

▲大陸幼兒啟蒙影音平台「BabyBus」寶寶巴士App出現色情廣告。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

幼兒啟蒙教育品牌「寶寶巴士」（BabyBus）旗下「寶寶巴士兒歌」App近日被爆料，民眾在使用時，跳出的廣告竟出現色情誘導內容，引起輿論關注。寶寶巴士公司今（29）日道歉稱，第一時間下線問題廣告、停止合作並啟動自查，對內部審核負責人「嚴肅處理」。福州網信部門則建議用戶透過舉報平台反映不良資訊。

《極目新聞》報導，10月28日，有網友反映，寶寶巴士旗下供兒童使用的寶寶巴士兒歌App開屏廣告出現低俗擦邊內容，相關報導登上熱搜。

寶寶巴士客服人員稱，軟體裡的廣告都是第三方投放，經核實，站內廣告都是正常的，如果存在異常廣告，可將螢幕錄下，反映給項目人員查證。

事件引起輿論關注後，寶寶巴士相關負責人強調，問題廣告「嚴重影響了用戶的使用體驗」，公司對此「表示誠摯的歉意」。福州市委網信辦受訪時建議，遇到不良資訊可向所在地舉報平台提交線索，便於核查處置。

根據官網顯示，寶寶巴士面向全球160多個國家與地區推出200餘款App、4500多集兒歌動畫與國學故事等內容，累計服務逾7億家庭用戶。

「寶寶巴士」微信公眾號今（29）日也提出致歉聲明稱，「對於近期用戶關注的公司APP產品跳轉不良廣告一事，公司高度重視。對此次廣告事件造成不良影響，寶寶巴士深表歉意。公司已第一時間下線了相關平台廣告，並立即停止合作，同時迅速開展全面自查自糾、舉一反三。」

該公眾號強調，決不允許類似事件再次發生，「針對廣告合作方無法監控的廣告，寶寶巴士立即組建研發團隊著手研發廣告強制攔截功能，對其實施強制攔截。」