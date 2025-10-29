台灣各銀行恐幫中國執行「長臂管轄」？　王定宇爆「KYC」漏洞

▲王定宇29日質詢國安局長蔡明彥時，提到銀行「KYC」問題。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委王定宇今（29日）質詢國安局長蔡明彥時提到，有2名機敏單位的人各自去玉山銀行及台銀申辦業務，但被告知屬「高風險」，經他查發現是因為台灣的銀行的「KYC」都是委外買資料庫來做輸入查詢，其中台銀使用的KYC是「World-Check」，其跟中國資料綁在一起。雖然蔡明彥回應是個案，但遭王定宇反駁。會後王向媒體透露他請行員輸入遭中國懸賞的18名心戰大隊人員，結果也是浮現警示，讓他認為台灣的銀行竟變相成無意或間接在幫中國執行金融的「長臂管轄」。

蔡明彥上午到立法院外委會進行「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」專案報告，王定宇質詢時指出，他接到2個相關機敏單位的人去銀行進行更名或詢問貸款，一家是私銀，另一家則為公銀，但就被說是高風險人員，可能准許的機會不大，想問國安局有無掌握這事情的發生原因？蔡明彥回應，有去了解，有些是個別因素。

但王定宇強調，「不是個別因素 」。他指出，所有金融行庫、壽險都有「KYC」（客戶查詢資料庫），結果台灣的銀行KYC，都是委外買資料庫來做輸入查詢；台銀、一銀、彰銀、土銀、合庫委外綁定的是「World-Check」，結果他找行員輸入查詢，發現是跟中國資料綁在一起，包含中國公安部、中國媒體資料等。一輸入後有分4類，第一類叫「國內外制裁名單」，第二類是「金融監理機關列管名單」，第三類是「現任或前任政治人物（PEB）」，第四類則叫「涉及負面新聞」，而上述2位是屬於第四類。

王定宇也指出，另外有些銀行會買2個「KYC」，一銀、華南、兆豐、台灣中小企業用「Dow Jones」（道瓊），但道瓊有一個欄位可以勾選要不要跟中國資料一併串，而兆豐還買了「LNRA FLEX」，另外彰銀還買了「PATRIOY OFFICE」。他詢問，國安局有無掌握這些資料庫，是否有用中共統戰部、國安部、公安部相關資料庫在裡面？

蔡明彥說，國防部有用專案處理，了解實際狀況，「有一些相關因素在」，經國防部了解，透過他們同仁去申辦，沒有問題。不過，王定宇表示，這資料庫，台銀是下令把他們移到「白單」，才會變沒問題，但資料庫這個核心問題沒處理，「一輸入跑出紅色，然後看到旁邊白單，它就自動沒問題，你講的沒問題是這個，我點破」，但用中國資料庫來審核台灣相關人員，這前提不處理之後會再遇到。

會議結束後，媒體詢問是否為資料庫問題？蔡明彥說，目前有一個專案在調查，是個案，有些涉及到個人因素。而王定宇也向媒體表示，一個是去台銀更名，一個是去玉山銀行辦貸款，結果都跑出高風險，所以是什麼機制告訴你是高風險？「還沒進到聯偵」，後來他發現，各銀行有委外買資料庫，「就是你去櫃台洽談時候，他跟你要身分證號碼，他答覆可能不會過」，以前不知道這關卡哪裡來的，原來就是從資料庫來的。

王定宇表示，台銀下令說不可以發生這種事，但解決方式不是處理資料庫，而是列到白單，「一對，名單在白單，不用理它」，但這樣沒解決機制上問題，尤其第一個（指World-Check）是最多大銀行使用，其資料庫連中國資料都在裡面一起做分析，所以也許可以學「道瓊」，可勾選中國資料庫不要串聯，或人工承認，然這問題變成因為資料庫，變相成銀行無意或間接在幫中國執行金融的「長臂管轄」。

至於輸入哪些人的資料測試？王定宇說，輸入中國發布的名字才能對照，就是那18個名字（指日前遭中國公安部公布的心戰大隊名單），結果它會跳出有負面新聞或國內外通緝，「所以下次也許可以輸入民進黨立委沈伯洋試試看」。