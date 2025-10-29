總統新人事令：張元斌接國安局政務副局長　具科技情報專長

▲國安局前常務副局長張元斌，接任政務副局長。（圖／翻攝自總統府Flickr）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德29日發布新的人事令，國安局政務副局長柯承亨已准辭職，任命國安局前常務副局長、退役中將張元斌接任，此項人事案於11月1日生效。

張元斌從擔任中尉任官起，即在國安局服務，時間長達30餘年，任職期間推動科技情報業務、國際情報合作等重要專案績效卓著，112年獲國安局蔡明彥局長拔擢，升任常務副局長，並於今（114）年3月屆齡退伍。

據了解，張元斌為中央大學資訊管理研究所博士，具備科技整合及政策規劃的專業背景，國安歷練完整，熟稔國安情報團隊運作機制。

知情人士受訪表示，張元斌出任國安局政務副局長後，蔡明彥將借重其跨領域整合能力及專業實務經驗，協助推動網路爭訊攻防、AI科技研發及運用等工作，能即時因應全新型態的國安挑戰。特別是當前台灣國際情報交流的關鍵時刻，科技情報已成為台灣與國際友盟的合作重點，加上中共對我國複合式威脅，包括軍事動態、資安侵駭、灰帶襲擾、爭訊傳散等議題的應處，均與科技情報息息相關。

據指出，本次國安局由具備科技管理專長的張元斌出任政務副局長，加上現任簡華慶中將副局長都有資通電背景，用意在協助推動「專業化、國際化、科技化」的情報工作目標，掌握快速變化的科技發展趨勢，因應新興複合式威脅，達成維護我國家安全的任務。