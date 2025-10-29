四中全會沒提「和平統一」　國台辦：決不承諾放棄使用武力

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／翻攝參考消息）。

記者陳冠宇／綜合報導

中共二十屆四中全會公報中強調「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，但卻沒有提「和平統一」。在被問及「有何寓意」時，大陸國台辦強調，決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

大陸國台辦發言人彭慶恩於例行記者會上回應稱，大陸的對台大政方針是一貫的、明確的，「『和平統一、一國兩制』是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式」。

彭慶恩強調，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但我們決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。

「和平統一需要兩岸同胞共同努力，相向而行」，彭慶恩稱，「希望廣大台灣同胞與我們一道，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創中華民族綿長福祉，共享中華民族偉大復興榮光」。

另一方面，美國《時代》雜誌23日刊登一篇由華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）撰寫的投書，文章將賴清德總統稱為「魯莽的領導人」、指台灣成為「最危險的引爆點」。

對此，彭慶恩表示，「我們注意到，近期越來越多的外國專家學者以及國際輿論對台海形勢表示擔憂，公開批評賴清德『台獨』挑釁言行」。

「當前台海形勢複雜嚴峻，根本原因在於賴清德當局拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，頑固堅持『台獨』分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀『獨』挑釁」，彭慶恩並批評，賴清德是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」，名副其實的「麻煩製造者」。

▼共軍圍台軍演。（資料照／翻攝東部戰區微信公眾號）