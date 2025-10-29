拿雷射筆照淡海輕軌駕駛室　大叔辯「好玩」意外被搜出毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區日前發生淡海輕軌列車駕駛室遭人以雷射筆照射事件，嚴重影響行車安全。淡水警方循線追查後，25日鎖定一名58歲蔡姓男子，並意外在他女友新莊的住處搜出毒品海洛因，他還辯稱「只是好玩」。警方訊後將蔡男、44歲王姓女友依公共危險罪、毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

▼蔡男從浴室窗戶用雷射筆照輕軌駕駛室 。（圖／記者陳以昇翻攝）

5日晚間10時許，當時淡海輕軌行控中心接獲通報，輕軌列車行經竿蓁林站往紅樹林方向時，駕駛室遭到不明人士以雷射筆惡意照射，強光嚴重影響駕駛視線，對行車安全造成極大威脅。警方獲報後成立專案小組，調閱沿線監視器及列車行車記錄器畫面，並訪查附近社區住戶。最後鎖定一名居住在輕軌沿線社區的蔡姓男子涉有重嫌。

經鎖定蔡男後，25日下午持搜索票，到新北市新莊區福德二街王姓女友的住處查緝蔡姓男子。除了在他的車上起出犯案用的雷射筆外，更在住處內查獲海洛因毒品1包（毛重1.63公克）、殘渣袋2包及吸食器等證物，當場將兩人逮捕。蔡男表示當時「只是好玩，拿雷射筆照一下而已」。全案依公共危險罪及《毒品危害防制條例》移送偵辦。

▼警方還查獲毒品海洛因及吸食器。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）