國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影片曝光！赫格塞斯下令　美軍3波空襲「擊沉4艘運毒船」釀14死

記者張方瑀／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，美軍28日在東太平洋海域展開3波空襲，擊沉4艘疑似運毒船隻，造成14人死亡、僅1人生還。這是川普（Donald Trump）政府擴大反毒走私行動以來，首次在同一天進行多起打擊。外界批評此舉恐構成法外處決，引發國際爭議。

美軍連日擴大攻擊範圍　川普政府鎖定運毒船

赫格塞斯指出，美軍的情報系統早已掌握這4艘船隻動向，確認它們沿著既有毒品航線航行、且載有毒品。他強調，「我們的情報單位掌握這些船的行蹤，並在合適時機出手。我們會追蹤他們、建立情報網路，然後，我們會緝捕並殲滅他們。」

根據《法新社》報導，美國自9月起針對加勒比海及太平洋的疑似運毒船展開打擊行動，截至目前已摧毀至少14艘船、造成57人喪命，僅3人倖存。這次空襲更是首次同日出動多波攻擊，顯示川普政府在「反毒戰爭」上的升級決心。

▲▼美軍再擊沉4艘「運毒船」釀14死。（圖／翻攝自X／Pete Hegseth）

▲美軍再擊沉4艘「運毒船」釀14死。（圖／翻攝自X／Pete Hegseth）

赫格塞斯在社群平台X上發布聲明指出，這3次空襲中共擊斃14名毒品恐怖分子，全程發生於國際水域，美軍無人傷亡。他同時附上28秒攻擊畫面，顯示兩艘船並排爆炸成火球，另外兩艘高速行駛的船隻也在火光中解體。

墨西哥出面救援　總統批美「違反國際法」

赫格塞斯表示，美軍攻擊後，美國南方司令部（SOUTHCOM）立即展開搜救行動，並由墨西哥政府負責協調救援。墨西哥海軍證實，已依美國海岸防衛隊（USCG）要求，在阿卡普爾科港（port of Acapulco）西南方約645公里處派遣艦艇搜索。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）28日上午在例行記者會上指出，她的政府當天早上已接獲華府通報，並得知事件發生在國際海域。她嚴正表示，「我們不贊同這些攻擊，美國應遵守所有國際條約。」

薛恩鮑姆強調，美國所面臨的毒品走私問題應透過外交與司法途徑解決，而非以軍事行動擴張為由在國際水域開火。

法律基礎遭質疑　「無審查殺人」引爭議

根據CNN報導，川普政府已擬定一份機密法律意見書，以正當化對特定販毒組織與毒梟進行致命攻擊。法律專家批評，該文件將毒品走私者視為「敵方戰鬥人員」，可在無需任何司法審查的情況下予以擊殺，恐違反國際法與人權公約。

目前，美國國防部並未公布被擊沉船隻的國籍，也未提供確切證據證明這些船隻當時正在走私毒品或對美方構成威脅。

10/27 全台詐欺最新數據

439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美中峰會登場在即，國際輿論紛紛關注川普（Donald Trump）與習近平的會晤走向。英國《金融時報》首席外交評論員拉契曼撰文指出，這場「川習會」讓台灣感到不安，但強調台灣的戰略地位與經濟重要性，使美國不可能輕易放棄台灣。他認為，即使美方態度轉趨保守，台灣仍有能力抵抗北京的壓力。

美軍運毒船空襲毒品墨西哥赫格賽斯北美要聞

