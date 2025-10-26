豪宅裡抱小女友「交纏陳屍」　9億CEO爸爸是粉盒大王

▲CEO抱女友陳屍豪宅，背景驚人 。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪、許力方／台北報導

台北市信義區永吉路一處大樓25日傳出雙屍案，37歲陳姓男子與25歲曾姓女子被發現「交纏」姿勢死在屋內客廳，女方口鼻還沾有白色粉末。據悉，陳男背景驚人，是某創投公司代表人，公司資本額達9億元，爸爸是生產化妝品包裝器具的「粉盒大王」台商董座。

警方調查，陳父因兒子失聯，25日晚間前往其永吉路住處查看，一開門就發現兒子與曾女倒臥客廳，全身僵硬、明顯死亡。屋內沒有打鬥和外力介入痕跡，陳男背靠沙發、曾女斜躺在他手臂，2人以交纏姿勢陳屍，桌上另留有白色不明粉末及半顆不明藥錠，是否為毒品，還有待鑑識中心進一步檢驗。

據悉，陳男背景驚人，是某創投公司代表人，公司設立在台北市中山區，資本額達9億，2021年還曾接受外媒專訪。此外，陳男父親背景也相當顯赫，多年前在知名台商擔任董座，靠著化妝品包材器具生意起家，世界前三大化妝品品牌均是公司客戶，被譽為「粉盒大王」，現於某控股公司擔任執行長。

被稱為「粉盒大王」的陳父15年前受訪時曾介紹，自家產能是當時全世界最大，模具數、可以產出的量也是全世界最快的，「一次24個，基本上可以領先這個行業很多年。」全盛時期各產品年產量合計超過10億件