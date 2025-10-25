美國派航空母艦打擊毒品走私　川普考慮攻擊委內瑞拉境內設施

▲美國航空母艦「福特號」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普政府近日加強針對西半球毒品走私的軍事行動，不僅派出全球最大航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）打擊群前往加勒比海，還研擬攻擊委內瑞拉境內古柯鹼設施，引發外界強烈爭議。委內瑞拉總統馬杜洛指控華盛頓「捏造戰爭」，而美國民主黨議員則警告，此舉恐引發與委內瑞拉的軍事衝突。

根據《Sky News》報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布，派遣「福特號」航艦及3艘驅逐艦由地中海開往南美洲近海，強化美方在加勒比海偵測、監控與打擊「危害美國本土安全與西半球穩定」的非法行動。美國目前已在該區部署8艘軍艦與1艘核子潛艇，約有6000名官兵待命。

赫格塞斯表示，日前一艘疑似由委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）操控的船隻遭美軍空襲，6名涉嫌毒品走私的「毒梟恐怖分子」當場死亡。近數週來，美軍已炸毀10艘船隻，造成至少43人喪生。

川普上週在白宮記者會上稱，這項行動有助於遏止美國的鴉片類藥物危機，「每擊沉一艘船，就能挽救2萬5000條美國人的生命」。他強調必須「徹底消滅」毒品走私販。川普甚至預告，未來將把行動擴展到陸地，「我們會殺掉他們，他們將徹底消失」。

然而，《CNN》指出，川普正考慮對委內瑞拉境內的古柯鹼生產設施與走私路線發動攻擊，並已授權美國中情局（CIA）在當地展開秘密行動。雖然他尚未做出最終決定，但美國高層正密集研擬多項方案。官員透露，這些攻擊計畫的部分目標是透過「毒品戰」施壓馬杜洛政權，削弱其內部支持者。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則稱，美方的目標是「切斷毒品路線」，同時稱馬杜洛是「美國通緝的毒品販子」。

聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）指出，委內瑞拉並非主要古柯鹼生產國，古柯鹼原料古柯葉主要種植於哥倫比亞、秘魯與玻利維亞。美國緝毒署（DEA）最新年度報告中也未提及委內瑞拉。然而，川普政府仍主張馬杜洛與毒品走私有關，並以「跨國犯罪與恐怖活動」為名擴大軍事部署。

目前美軍已在波多黎各重啟自2004年關閉的羅斯福基地（Naval Station Roosevelt Roads），並部署F-35戰機與MQ-9無人機，加強該地的戰略運作。

根據《BBC》，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）抨擊華府製造一場新戰爭，認為美方正以打擊毒品為名意圖推翻委內瑞拉政府。英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）拉丁美洲專家薩巴蒂尼（Christopher Sabatini）分析，川普的軍事升級主要是「恐嚇信號」，目的在於動搖委內瑞拉軍方與政權內部高層。

多名美國國會議員也質疑這些行動的合法性。美國民主黨議員希姆斯（Jim Himes）批評這些攻擊屬於「非法處決」；共和黨參議員保羅（Rand Paul）則認為應事先獲得國會批准。

面對外界批評，川普堅稱擁有下令攻擊的法律授權，「我們有權這麼做，若未來進入陸地行動，可能再回國會」。盧比歐則回應，「如果不想看到毒品船被炸，就別再把毒品運進美國。」