　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國派航空母艦打擊毒品走私　川普考慮攻擊委內瑞拉境內設施

▲▼美國航空母艦「福特號」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國航空母艦「福特號」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普政府近日加強針對西半球毒品走私的軍事行動，不僅派出全球最大航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）打擊群前往加勒比海，還研擬攻擊委內瑞拉境內古柯鹼設施，引發外界強烈爭議。委內瑞拉總統馬杜洛指控華盛頓「捏造戰爭」，而美國民主黨議員則警告，此舉恐引發與委內瑞拉的軍事衝突。

根據《Sky News》報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布，派遣「福特號」航艦及3艘驅逐艦由地中海開往南美洲近海，強化美方在加勒比海偵測、監控與打擊「危害美國本土安全與西半球穩定」的非法行動。美國目前已在該區部署8艘軍艦與1艘核子潛艇，約有6000名官兵待命。

赫格塞斯表示，日前一艘疑似由委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）操控的船隻遭美軍空襲，6名涉嫌毒品走私的「毒梟恐怖分子」當場死亡。近數週來，美軍已炸毀10艘船隻，造成至少43人喪生。

川普上週在白宮記者會上稱，這項行動有助於遏止美國的鴉片類藥物危機，「每擊沉一艘船，就能挽救2萬5000條美國人的生命」。他強調必須「徹底消滅」毒品走私販。川普甚至預告，未來將把行動擴展到陸地，「我們會殺掉他們，他們將徹底消失」。

然而，《CNN》指出，川普正考慮對委內瑞拉境內的古柯鹼生產設施與走私路線發動攻擊，並已授權美國中情局（CIA）在當地展開秘密行動。雖然他尚未做出最終決定，但美國高層正密集研擬多項方案。官員透露，這些攻擊計畫的部分目標是透過「毒品戰」施壓馬杜洛政權，削弱其內部支持者。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則稱，美方的目標是「切斷毒品路線」，同時稱馬杜洛是「美國通緝的毒品販子」。

聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）指出，委內瑞拉並非主要古柯鹼生產國，古柯鹼原料古柯葉主要種植於哥倫比亞、秘魯與玻利維亞。美國緝毒署（DEA）最新年度報告中也未提及委內瑞拉。然而，川普政府仍主張馬杜洛與毒品走私有關，並以「跨國犯罪與恐怖活動」為名擴大軍事部署。

目前美軍已在波多黎各重啟自2004年關閉的羅斯福基地（Naval Station Roosevelt Roads），並部署F-35戰機與MQ-9無人機，加強該地的戰略運作。

根據《BBC》，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）抨擊華府製造一場新戰爭，認為美方正以打擊毒品為名意圖推翻委內瑞拉政府。英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）拉丁美洲專家薩巴蒂尼（Christopher Sabatini）分析，川普的軍事升級主要是「恐嚇信號」，目的在於動搖委內瑞拉軍方與政權內部高層。

多名美國國會議員也質疑這些行動的合法性。美國民主黨議員希姆斯（Jim Himes）批評這些攻擊屬於「非法處決」；共和黨參議員保羅（Rand Paul）則認為應事先獲得國會批准。

面對外界批評，川普堅稱擁有下令攻擊的法律授權，「我們有權這麼做，若未來進入陸地行動，可能再回國會」。盧比歐則回應，「如果不想看到毒品船被炸，就別再把毒品運進美國。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／64萬粉YouTuber慘了！直播探險驚見男屍　遭移送法
泰王太后駕崩！「8電視台秒變黑白」　民眾哭捧遺像
快訊／大谷翔平世界大賽首轟難救　道奇牛棚崩盤慘敗
才把豬載到市場「就爆非洲豬瘟」　業者吐心聲
快訊／非洲豬瘟台中34關聯場　檢驗出爐
恆春民宿老闆「闖房打手槍」對棉被噴射　3女大生嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國國會共諜案　官員證詞依據政策未稱中國是敵人

26歲女模「在泰被綁架」慘死？泰政府公開出境畫面　揭反轉真相

川普拆除白宮東翼「計畫興建宴會廳」　遊客震驚：難以置信

釜山行！川普、習近平下周四會談　美中互控違約「重演貿易戰火」

美國派航空母艦打擊毒品走私　川普考慮攻擊委內瑞拉境內設施

北韓翻譯「趁出訪蒙古」脫北！　向南韓使館尋求政治庇護

不只太子集團陳志！　又1柬埔寨詐團高層爆曾「免簽入境台灣」

2台女赴日「假扮警察」詐騙高齡婦！　取款當場遭逮

美國宣布「制裁哥倫比亞總統」　控涉全球毒品交易

泰王太后離世「恐禁娛30天」　BLACKPINK曼谷演唱會添變數

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

英國國會共諜案　官員證詞依據政策未稱中國是敵人

26歲女模「在泰被綁架」慘死？泰政府公開出境畫面　揭反轉真相

川普拆除白宮東翼「計畫興建宴會廳」　遊客震驚：難以置信

釜山行！川普、習近平下周四會談　美中互控違約「重演貿易戰火」

美國派航空母艦打擊毒品走私　川普考慮攻擊委內瑞拉境內設施

北韓翻譯「趁出訪蒙古」脫北！　向南韓使館尋求政治庇護

不只太子集團陳志！　又1柬埔寨詐團高層爆曾「免簽入境台灣」

2台女赴日「假扮警察」詐騙高齡婦！　取款當場遭逮

美國宣布「制裁哥倫比亞總統」　控涉全球毒品交易

泰王太后離世「恐禁娛30天」　BLACKPINK曼谷演唱會添變數

LIFE經典／用數學擁抱自然　印度建築師打造會呼吸的生態房屋

高市衛生局出手開罰！64萬粉絲YouTuber「直播見屍」踩紅線

白營酸直播斗內收百萬恐違法　苗博雅嗆：柯文哲3處收1400萬沒申報

廚餘瀝乾當一般垃圾丟？環境重申「維持原來作法」：要分開丟

英國國會共諜案　官員證詞依據政策未稱中國是敵人

誠品創辦人吳清友紀念展開幕　吳旻潔解鎖父手機見備忘錄「淚崩」

卡位「台南最富里」學區宅　南科媽媽千萬買2房設籍

宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！酥身炙燒＋酥炸魚骨餅一次滿足

被傳買陶朱隱園！麻吉大哥「脫口6字」她笑了：真正難賣的原因

26歲女模「在泰被綁架」慘死？泰政府公開出境畫面　揭反轉真相

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

國際熱門新聞

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

即／泰國王太后病逝　享壽93歲

泰王太后離世！BLACKPINK演唱會添變數

19歲青年斬首45歲媽媽男友　兇手妹返家驚見斷頭

台菲混血正妹網紅猝逝！年僅19歲

台灣透過MEGA陣營向川普喊話　白宮支持

菲參謀總長：中國若動武，菲律賓難倖免

川習會前放大絕！　美對中啟動301調查

通膨溫和、降息希望再增　美股收472點創新高

13歲童吞下100顆磁鐵！腸子吸成四條鏈壞死

鬥雞攻擊「飼主下體」奪命

柬埔寨又1詐團高層爆曾「免簽入境台灣」

吃多力多滋遭AI誤判持槍　學生被包圍上銬

更多熱門

相關新聞

美國制裁哥倫比亞總統　控涉全球毒品交易

美國制裁哥倫比亞總統　控涉全球毒品交易

美國財政部24日宣布，對哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）祭出制裁，指控他在全球非法毒品貿易中扮演角色，遭波及的還包括他的妻子、兒子與內政部長，兩國關係進一步緊繃。

川普亞洲行未排「川金會」　白宮：仍願對話

川普亞洲行未排「川金會」　白宮：仍願對話

吃多力多滋遭AI誤判持槍　學生被包圍上銬

吃多力多滋遭AI誤判持槍　學生被包圍上銬

普丁特使低調訪美　強調美俄對話仍未中斷

普丁特使低調訪美　強調美俄對話仍未中斷

郭正亮預測川普會：川普不會說支持和平統一

郭正亮預測川普會：川普不會說支持和平統一

關鍵字：

北美要聞川普委內瑞拉毒品

讀者迴響

熱門新聞

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤

4縣市豪大雨特報！一路濕到這天

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

更多

最夯影音

更多
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面