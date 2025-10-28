　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

強化高風險水域救援！　南消實兵演練展現專業應變力

▲台南市消防局第二救災救護大隊，28日於嘉南大圳北幹線珊瑚路段舉行高風險水域救援演練，強化實戰應變能量。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二救災救護大隊，28日於嘉南大圳北幹線珊瑚路段舉行高風險水域救援演練，強化實戰應變能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊，28日上午於嘉南大圳北幹線珊瑚路段3號橋舉辦「強化高風險水域救援演練」，此次演練跨機關聯合辦理，邀集農田水利署嘉南管理處烏山頭分處共同參與，透過實兵實作方式，強化消防人員在高風險水域事故中的應變救援能力及橫向通報協調機制，全面提升救災安全與效率。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，28日於嘉南大圳北幹線珊瑚路段舉行高風險水域救援演練，強化實戰應變能量。（記者林東良翻攝，下同）

近年因氣候變遷導致極端氣候頻繁，夏季親水活動人數增加，溺水事故時有所聞。其中嘉南大圳因地形廣闊、水流湍急，且緊鄰人口密集區，成為台南市高風險水域之一。為因應此類事故，消防局第二大隊特別規劃本次實兵演練，模擬民眾落水事故情境，啟動快速水域救援、指揮體系建立，並運用無人機進行空拍監控與現場資訊傳輸，同時結合RIT備援小組與水利單位支援，展現科技救災與跨機關協作成果。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，28日於嘉南大圳北幹線珊瑚路段舉行高風險水域救援演練，強化實戰應變能量。（記者林東良翻攝，下同）

本次演練共動員消防人員32名、消防車7輛、救生艇1艘、無人機2架。現場可見消防人員熟練操作繩索拋投、救生艇前進定位與傷患固定搬運，整體救援行動迅速俐落，展現高強度實戰訓練成果。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，28日於嘉南大圳北幹線珊瑚路段舉行高風險水域救援演練，強化實戰應變能量。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府非常重視水域遊憩安全，並充分信任消防局在水域救災上的專業與能力。他感謝第一線消防人員面對高風險環境仍堅守崗位，展現使命感與專業精神，強調市府將持續投入資源於訓練、裝備及科技救災發展，讓消防人員能以最安全、最高效的方式執行任務，守護市民生命安全。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，28日於嘉南大圳北幹線珊瑚路段舉行高風險水域救援演練，強化實戰應變能量。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，水域救援任務具有高度危險性，消防人員必須落實風險評估、安全管理與科技應用，方能確保救援安全有效。他強調，唯有持續訓練與演練，才能在關鍵時刻展現團隊默契與專業能力，達到「安全救災、快速救人」的目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空
YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！
爆有高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回
北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展
獨／台中詭異車禍　死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

文化雙峰聚首！蔣勳、林懷民齊聚水交社　葉澤山：為台南注入撫慰力量

嘉義基督教醫院韌性醫療演練　提升應變能力

提升法治觀念！中油嘉義廠區舉辦廉政宣導教育訓練

活豬禁宰延長　雲林包子店出奇招、火鍋店降價求生

嘉檢特殊詐欺犯罪型態座談會　整合精進落實打詐、防詐措施

台南消防局榮獲內政部「特優」評核　黃偉哲：市民安全是最大肯定

防疫、環保雙管齊下！台南禁廚餘養豬　黃偉哲：一起守住滷肉飯的香氣

強化高風險水域救援！　南消實兵演練展現專業應變力

剪出希望、傳遞愛心　台南市勞工局與工會溫暖新營心德慈化教養院

找頭路衝一波！台南就博會提供近4千職缺　求職投3履歷抽家電好禮

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

文化雙峰聚首！蔣勳、林懷民齊聚水交社　葉澤山：為台南注入撫慰力量

嘉義基督教醫院韌性醫療演練　提升應變能力

提升法治觀念！中油嘉義廠區舉辦廉政宣導教育訓練

活豬禁宰延長　雲林包子店出奇招、火鍋店降價求生

嘉檢特殊詐欺犯罪型態座談會　整合精進落實打詐、防詐措施

台南消防局榮獲內政部「特優」評核　黃偉哲：市民安全是最大肯定

防疫、環保雙管齊下！台南禁廚餘養豬　黃偉哲：一起守住滷肉飯的香氣

強化高風險水域救援！　南消實兵演練展現專業應變力

剪出希望、傳遞愛心　台南市勞工局與工會溫暖新營心德慈化教養院

找頭路衝一波！台南就博會提供近4千職缺　求職投3履歷抽家電好禮

中國9月房價又跌　一線城市難倖免！新屋、中古屋全面走低

交往1個月喜當爸！男擺20桌滿月酒才知「娃非親生」　女友還已婚

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

新光三越DIAMOND TOWERS周慶11／6登場　日本和牛買一送二

陸男「刮中百萬」請假去兌獎！　店員一看背面嘆：是無效票

文化雙峰聚首！蔣勳、林懷民齊聚水交社　葉澤山：為台南注入撫慰力量

合庫銀承辦保代業務爆2類瑕疵　金管會共裁罰80萬

7-11焦糖瑪奇朵、太妃拿鐵10元喝　爆紅「開心果巧克力」優惠

嘉義基督教醫院韌性醫療演練　提升應變能力

快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

【老闆霸氣】豬瘟疫情公休！肉圓業者薪水照發

地方熱門新聞

重建座談會未被通知　花蓮縣長怒闖會場踢桌

屏東男術後滲血口吐鮮血　警火速送醫

勞工領袖大學菁英班開訓！近百名勞工齊聚成大進修

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失

常春藤高中引導學生展現「看不見的能力」

桃園智慧計畫挨批整合不力　籲智發會加把勁

雲林國際農機暨資材展　交易金額創佳績

中原大學建築系成立「昭揚實驗室」

名間鄉擬建垃圾焚化爐　許淑華：回饋金每年1億交鄉公所

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

無腳本真實上演！雲林「海洋污染複合演練」風浪中實戰應變

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠強調「廚餘不餵豬」防疫、環保雙軌並進

嘉藥再傳捷報！營養師聯考奪下全國榜首、榜眼

花蓮國中小午餐全面禁豬　稽查25間校園符規定

更多熱門

相關新聞

遠百成功店高層複合建築實地踏勘南消七大隊強化救災通訊

遠百成功店高層複合建築實地踏勘南消七大隊強化救災通訊

為提升高層複合式建築火災應變能力，台南市消防局第七大隊27日前往位於台南火車站後站的遠東百貨成功店與香格里拉台南遠東國際大飯店，實施災害搶救環境踏勘與無線電通訊中繼訓練，強化高樓建築救災韌性。

南消結合保育季宣導居家防火意識

南消結合保育季宣導居家防火意識

南消麻豆警義消捐血＋防災宣導作伙來

南消麻豆警義消捐血＋防災宣導作伙來

平安久久敬老情！南消左鎮宣導防火觀念重陽節暖心護長者

平安久久敬老情！南消左鎮宣導防火觀念重陽節暖心護長者

加拿大高齡醫學權威Rockwood教授參訪南消深化防災醫療合作

加拿大高齡醫學權威Rockwood教授參訪南消深化防災醫療合作

關鍵字：

南消實兵演練專業

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

「GG只要不臭就贏過很多人」　醫教4招變香

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面