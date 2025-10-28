強化高風險水域救援！　南消實兵演練展現專業應變力

▲台南市消防局第二救災救護大隊，28日於嘉南大圳北幹線珊瑚路段舉行高風險水域救援演練，強化實戰應變能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊，28日上午於嘉南大圳北幹線珊瑚路段3號橋舉辦「強化高風險水域救援演練」，此次演練跨機關聯合辦理，邀集農田水利署嘉南管理處烏山頭分處共同參與，透過實兵實作方式，強化消防人員在高風險水域事故中的應變救援能力及橫向通報協調機制，全面提升救災安全與效率。

近年因氣候變遷導致極端氣候頻繁，夏季親水活動人數增加，溺水事故時有所聞。其中嘉南大圳因地形廣闊、水流湍急，且緊鄰人口密集區，成為台南市高風險水域之一。為因應此類事故，消防局第二大隊特別規劃本次實兵演練，模擬民眾落水事故情境，啟動快速水域救援、指揮體系建立，並運用無人機進行空拍監控與現場資訊傳輸，同時結合RIT備援小組與水利單位支援，展現科技救災與跨機關協作成果。

本次演練共動員消防人員32名、消防車7輛、救生艇1艘、無人機2架。現場可見消防人員熟練操作繩索拋投、救生艇前進定位與傷患固定搬運，整體救援行動迅速俐落，展現高強度實戰訓練成果。

市長黃偉哲表示，市府非常重視水域遊憩安全，並充分信任消防局在水域救災上的專業與能力。他感謝第一線消防人員面對高風險環境仍堅守崗位，展現使命感與專業精神，強調市府將持續投入資源於訓練、裝備及科技救災發展，讓消防人員能以最安全、最高效的方式執行任務，守護市民生命安全。

消防局長李明峯指出，水域救援任務具有高度危險性，消防人員必須落實風險評估、安全管理與科技應用，方能確保救援安全有效。他強調，唯有持續訓練與演練，才能在關鍵時刻展現團隊默契與專業能力，達到「安全救災、快速救人」的目標。