國民黨準副主席赴中會面宋濤　民進黨：曲解民調如詐騙集團

▲宋濤會見蕭旭岑一行 。（圖／記者任以芳攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國國台辦主任宋濤與準國民黨副主席蕭旭岑會面，聲稱兩岸關係邁入「新階段」並「推進統一」，對此，民進黨發言人今（29日）回應，中共在國民黨主席選舉期間多次介入操作，選後習近平更發賀電要求「推進統一」。如今蕭旭岑尚未正式上任就急赴中國「領旨」，顯示中共統戰對象已重新鎖定國民黨核心，所謂「兩岸新階段」實為「統戰新階段」。

宋濤、蕭旭岑28日在天津會見，宋濤首先表示，鄭麗文當選國民黨主席時，習近平發出賀電為國共兩黨關係和兩岸關係的發展指明瞭方向，兩岸都是「中華民族、中國人」。蕭旭岑也指出，今年民進黨發動的兩次罷免均遭民意否決，代表台灣最新的主流民意，「不願意再看到兩岸繼續對抗」，國民黨願與大陸方面合作加強兩岸的交流合作，維護台海和平穩定，兩岸都是炎黃子孫同屬中華民族，期盼兩黨在未來能夠在堅持「九二共識」，反對「台獨」的共同政治基礎之上，一起來加強兩岸的交流合作。

蕭旭岑也提到，台灣有幾份民調也反映出最新民意，特別是聯合報九月發布一份「兩岸關係年度大調查」，有88%的民眾希望兩岸繼續維持溝通管道，有46%的民眾希望兩岸加強經貿往來。

對此，民進黨發言人吳崢指出，中共一方面在中國設立台灣光復紀念日，另一方面持續派軍機擾台，對台發動法律戰與恫嚇行動，這些都讓台灣社會感受不到任何「新氣象」，只有故有的壓迫與威脅。國民黨面對這些現實卻毫無擔當，不敢為台灣人民發聲，反而選擇與中共唱和，令人遺憾。

吳崢批評，蕭旭岑赴中時引用特定媒體民調，刻意營造台灣支持兩岸對話的假象，企圖在北京面前替國民黨加分。然他避而不談的是，台灣人民所主張的是在對等與尊嚴的基礎上，由中國與台灣的民選合法政府展開交流，而非國共繞過政府的密室協商、私相授受。事實上，最新民調顯示，近八成的台灣民眾認為兩岸互不隸屬，更有超過八成不接受「一中原則」與「台灣是中國一部分」的說法。國民黨刻意忽略這些事實、曲解民意的作法，宛如詐騙集團的無恥話術，只能用來自欺，毫無說服力。

吳崢強調，中共應正視中華民國台灣的存在，尊重台灣人民對主權與自由民主的堅持，放棄對台打壓與恫嚇，才能真正開啟和平對話。唯有以新的態度與做法面對台灣，兩岸關係才可能迎來真正的「新氣象」。