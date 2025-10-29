　
    • 　
>
政治

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

▲國民黨主席當選人鄭麗。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席當選人鄭麗。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

準國民黨主席鄭麗文日前喊出，要讓台灣人自豪地說「我是中國人」，引起議論。對此，前立委蔡正元28日示警，鄭麗文說「我是中國人」，在國民黨內投票會贏，但離開了呢？候選人是要贏得選舉，不是宣導政治理念，明年會有多少國民黨候選人拿著「我是中國人」的牌子？保證落選一大堆，民調也很清楚，大部分不認同這個調性，這是很殘酷的政治現實。

蔡正元於節目《中天辣晚報》表示，當然有人認為2026高雄、台南，國民黨至少要贏一個回來，但自己不認為柯志恩在那邊打著「我是中國人」可以選得上，必須面對客觀現實，一個政黨可以鼓吹理想、改變選民意志沒有錯，但一個候選人是要取得選票勝選比較重要，還是改變選民政治傾向比較重要？到時候柯志恩一定會跟鄭麗文保持距離。

蔡正元表示，民進黨底子太厚，國民黨要挑戰不要以為很輕鬆，哪個民調顯示國民黨在高雄、台南可以打得過民進黨？現在麻煩就是即使民進黨做得非常不好，還是會當選。

蔡正元表示，民進黨兵強馬壯，國民黨在那邊就是沒有人，連一席立委都沒有，所以大家要很謹慎看待這個問題，不能被樂觀情緒給帶著走，賴清德民調前段時間不是掉的很低嗎？現在都回去了，自己一直跟國民黨朋友講，2028是很艱苦的選戰，不要開玩笑。

蔡正元認為，鄭麗文說「我是中國人」，在國民黨內投票會贏，但離開了呢？候選人是在贏得選舉，不是宣導政治理念，政黨主席可以這樣，但明年度選舉有多少國民黨候選人大街小巷拿著「我是中國人」的牌子？保證落選一大堆，因為選民根本不認為這是重要的議題，去談這個議題就會討厭。

蔡正元說，選民民調也很清楚，大部分不認同這個調性，這是很殘酷的政治現實，一個選舉的政治人物不是去改變選民的意向，而是在選民現有意向裡去打敗對手。

蔡正元強調，如果說不行不行，要有黨魂黨德、要有主張，自己不客氣的說「去傳教吧」，政黨沒有公職人員在台灣就是沒有立足之地，這就是現實，談政治問題不能打高空，一定要務實、現實、踏實。

最後，蔡正元也透露，這次黨主席選舉自己投給張亞中，朋友不能不投，但整天講黨魂黨德，國民黨選得贏才有鬼，選民不願意介入意識形態。

▼蔡正元。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼蔡正元。（圖／記者黃哲民攝）

